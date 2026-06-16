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Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı

Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
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Kağıthane’de bekçiler, bir süredir takibe aldıkları şüphelinin sürekli bir binaya girip çıktıklarını belirledi. Şüpheliyi akaryakıt istasyonu çıkışında durduran bekçiler, üst aramasında sakız kutusu içerisine gizlenmiş 113 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şahsın ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlüğe de polis ekipleri operasyon düzenledi. Aramalarda bidon içerisinde 9 kilo 525 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Berat Ö. (25), Kağıthane'de ailesiyle yaşadığı binanın kömürlük bölümünde 9 kilo 525 gram uyuşturucu ile yakalandı.
  • Berat Ö.'nün üzerinde sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.
  • Berat Ö., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı; Mücahit K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.’yü takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ÇIKARKEN DURDURULDU

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.’nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.

AİLE BİNASINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.’nün Hamidiye Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi. Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.’nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.

“PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ”

Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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