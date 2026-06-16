Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan ve ardından dün gece İtalyan kulübünün satın alma opsiyonunu devreye sokarak 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurduğu Nicolo Zaniolo’nun geleceği hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transferin resmiyet kazanmasının hemen ardından, oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli'den kriz yaratacak nitelikte açıklamalar geldi.

MENAJER VIGORELLI: ''MAAŞ KONUSUNDA GÜNCELLEME ŞART''

İtalyan basınına konuşan Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun Udinese'deki performansından ve yarattığı etkiden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Ancak transfer sürecinin kalıcı hale gelebilmesi için mali şartların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan ünlü menajer, "Nicolo'nun kulüpteki varlığından memnunuz. Fakat birlikteliğin sağlam temellere oturması adına maaş konusunda yeni bir mutabakata varılması zorunlu." ifadelerini kullandı.

''VERİLEN SÖZLER TUTULMADI''

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin son anlarında gerçekleşen anlaşma nedeniyle sözleşmedeki bazı maddelerin Zaniolo'nun gerçek değerini yansıtmadığını belirten Vigorelli, Udinese yönetimiyle daha önce bu durumu konuştuklarını aktardı. Satın alma opsiyonu kullanılmadan önce şartları güncelleme konusunda önceden bir fikir birliğine vardıklarını iddia eden menajer, "Ne yazık ki şu ana kadar bu konuda ortak bir noktada buluşamadık. Verilen sözler tutulmadı. " şeklinde konuştu.

''HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR''

Son dönemde Udinese yönetimiyle mali detaylar üzerine oldukça yoğun görüşmeler yürüttüklerini belirten İtalyan menajer, her iki tarafın da fedakarlık yapmasına rağmen krizin aşılamadığını söyledi. Sürecin uzamasının oyuncuyu da olumsuz etkilediğini ifade eden Vigorelli, "Görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı. Nicolo yaşanan bu süreçten dolayı oldukça üzgün ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.