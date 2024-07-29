Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'den yeni evlenen çiftlere balayı hediyesi: Başkanlık konutunda 6 gün konaklayacaklar

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni evlenen ve ikameti Beyoğlu'nda olan çiftlere Kefken Gençlik Kampında bulunan Başkanlık konutunu tahsis etti.

BAŞKANLIK KONUTU ARTIK YENİ EVLİ ÇİFTLERİN

Beyoğlu Belediyesi'nin Kocaeli'nde deniz kenarında yer alan Kefken Gençlik Kampında tatile ve sosyalleşmeye gelenlerin konaklaması için müstakil evler bulunuyor. Bu evlerden biri de belediye başkanı ve ailesine ayrılmış olan başkanlık konutu. Daha önceki dönemlerde Başkana tahsis edilen Başkanlık Konutu bundan sonra yeni evlenen çiftlere tahsis edilecek.

"BEYOĞLU'NUN GÜZELLİĞİNİ HERKESLE EŞİT ŞEKİLDE PAYLAŞMAK"

Başkan Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediyenin imkanlarının dökümünü çıkarttık. Seçim çalışmamız boyunca evlenmek isteyen ama maddi koşullar yüzünden erteleyen çokça gençle karşılaşmıştık. Kefken'deki konutun başkanlığa yazlık olarak tahsis edildiğini görünce, bunu evlenecek çiftlere destek olarak kullanmaya karar verdik. Temel prensibimiz Beyoğlu'nun imkanlarını, zenginliğini, güzelliğini herkesle adil ve eşit şekilde paylaşmak" ifadelerini kullandı.

TEK ŞART BEYOĞLU'NDA İKAMET

Başvuru şartı için çiftlerden birinin Beyoğlu ikametinin olması, 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra evlenmiş olmak, TC vatandaşı olmak şartları aranacak. https://beyoglu.bel.tr/kefken-balayi-kayit/ adresinden yapılacak ön kayıtların ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal durumu gözeterek başvuruları değerlendirecek.

KAMPA ULAŞIM VE YEMEK ÜCRETSİZ

Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampı ortaokul, lise ve üniversiteden gelen öğrencilerin yanı sıra bu dönemde emeklilerin, engellilerin, günübirlik ziyaretçilerin de adresi oluyor. Her hafta başka bir grubun ağırlandığı kampta, yeni evli çiftler 5 gece 6 gün konaklama imkanına sahip olacak. Kefken kampına ulaşım ve yemek de ücretsiz olarak sağlanacak.