250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

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Georgia’da ara seçimlerle birlikte yapılan valilik yarışı tarihi bir sonuçla sonuçlandı. 56 yaşındaki Bottoms, 24 yıldır Cumhuriyetçilerin yönettiği eyalette seçimi kazanarak ülke siyasi tarihine geçti.

ABD’NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ

AP’nin projeksiyonuna göre Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, Georgia valilik yarışında Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson’ı geride bıraktı. Bottoms, bu sonuçla ABD’de vali seçilen ilk siyahi kadın oldu. Bottoms aynı zamanda Georgia’nın ilk kadın ve ilk siyahi valisi olarak da kayıtlara geçti.

Demokrat aday Keisha Lance Bottoms

24 YIL SONRA DEMOKRAT VALİ

Bottoms’ın zaferiyle Georgia’da valilik makamı 24 yıl sonra yeniden Demokratlara geçti. Görevdeki Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp, art arda iki dönem sınırını doldurduğu için yeniden aday olamadı. Georgia’yı yöneten son Demokrat vali Roy Barnes, 2002'deki seçimde Cumhuriyetçi Sonny Perdue’ye yenilmişti. Bottoms, Ocak ayında yemin ederek görevine başlayacak.

“SİZİN 84'ÜNCÜ VALİNİZ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Atlanta’da destekçilerine seslenen Bottoms, zaferin tüm Georgialılara ait olduğunu söyledi. Bottoms, eyaletin 84'üncü valisi olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

200 MİLYON DOLARLIK KAMPANYAYA RAĞMEN KAYBETTİ

72 yaşındaki Rick Jackson, sağlık sektöründeki yatırımlarıyla tanınan milyarder bir iş insanı olarak ilk kez seçime girdi. Kampanyasına kendi servetinden 200 milyon dolardan fazla harcayan Jackson, Vali Kemp’in de desteğini almıştı. Jackson, ilk dönemin sonunda eyalet gelir vergisini yarıya indirme sözü vermişti.

“ONUN EN SEVDİĞİ VALİ OLMAK İÇİN YARIŞMIYORUM”

Kampanya boyunca Trump yönetimine karşı duruşunu öne çıkaran Bottoms, Georgialıları Trump’ın politikalarından koruyacağını söyledi. Bottoms, rakibi Jackson’ın Trump’ın “en sevdiği vali” olmak istediğine yönelik sözlerini sık sık gündeme getirdi. Adaylar arasındaki tek münazarada Jackson’a yanıt veren Bottoms, “Onun en sevdiği vali olmak için yarışmıyorum. Sizin gibi insanlar adına çalışmak için yarışıyorum” dedi.

Bottoms’ın vaatleri arasında Medicaid’in kapsamının genişletilmesi, konut maliyetlerinin düşürülmesi ve okulların tam finansmanı yer alıyordu. Bottoms, Georgia’da 2022'de yürürlüğe giren 6 haftalık kürtaj yasağının kaldırılması için çalışacağını da açıkladı.

ABRAMS’IN AÇTIĞI YOLDAN GELDİ

Bottoms, Georgia’da valiliğe aday olan ilk siyahi kadın değil. Demokrat Stacey Abrams, 2018 ve 2022'de eyalette valilik yarışına girmiş ancak iki seçimi de kaybetmişti. Abrams’ın kampanyalarının, Demokrat seçmen katılımını artıran geniş bir koalisyon oluşturduğu değerlendiriliyor.

CUMHURİYETÇİLERDEN YETKİ KISITLAMASI İHTİMALİ

Axios’un haberine göre görev süresi sona eren Cumhuriyetçi eyalet yönetiminin, yeni vali göreve başlamadan önce olağanüstü oturum düzenlemesi ihtimali konuşuluyor. Bu oturumda seçim haritalarının yeniden çizilmesi ve yeni valinin yetkilerinin kısıtlanması gündeme gelebilir.

KEISHA LANCE BOTTOMS KİMDİR?

Keisha Lance Bottoms, 18 Ocak 1970'te Atlanta’da doğdu. Babası, 1960'larda ABD’de listelere giren şarkılarıyla tanınan R&B şarkıcısı Major Lance, annesi ise Sylvia Robinson’dur.

Bottoms'ın babası R&B şarkıcısı Major Lance

Atlanta’da büyüyen Bottoms, Florida A&M Üniversitesi’nden mezun oldu ve Georgia State Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

Savcı olarak çalışan Bottoms, ardından Atlanta’da yargıçlık yaptı ve Atlanta Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Yargı, yasama ve yürütmenin üçünde de görev yapmış ilk Atlanta belediye başkanı olarak tanınıyor.

2018-2022 yılları arasında Atlanta’nın 60'ıncı belediye başkanı olarak görev yapan Bottoms, bu dönemde Kovid-19 salgınını ve polis şiddetine yönelik protestoları yönetti. İkinci dönem için aday olmadı. 2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayları arasında adı geçti.

Bottoms, 2022'de Biden yönetiminde Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı ve Kamu İlişkileri Ofisi direktörü olarak göreve başladı ve 2023'e kadar bu görevi sürdürdü. CNN’de siyasi yorumculuk da yapan Bottoms, 1994'ten bu yana Derek Bottoms ile evli. Çiftin evlat edindikleri 4 çocukları bulunuyor.

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