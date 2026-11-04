Sakarya Adapazarı'nda işçi konteynerindeki yangında 12 kişi yaralandı, 3'ü ağır

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde işçilerin konakladığı 64 yataklı konteynerde çıkan yangında yaralanan 12 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki inşaat alanında dün akşam saat 19.27 sıralarında meydana gelen olayda, işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 9 araç ve 21 personelle müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürülmüştü.

64 yataklı konteynerin küle döndüğü yangının ardından yaralı sayısı da netleşti.

Edinilen bilgilere göre, çıkan yangında 9'u hafif, 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı