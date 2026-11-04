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Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum

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Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum
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ABD ara seçimlerinde Demokratların kongrenin her iki kanadında da üstünlük sağlamasının ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, seçim sonuçlarının Donald Trump'ın Ukrayna barış çabalarını etkilememesini umduklarını ifade etti.

  • ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına göre Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üstünlük sağladı.
  • Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ara seçim sonuçlarının Trump'ın Ukrayna barış çabalarını etkilememesini umduğunu söyledi.
  • Peskov, üçlü görüşmelerin bir sonraki turunun yakında yapılacağını ve Kongre'nin yeni yapısının diplomasiyi engelleyip engellemeyeceğinin ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin netleşmeye başlayan sonuçlarına göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üstünlüğü ele geçirdi. Seçimlerde yaşanan bu tablonun ardından gözlerin çevrildiği Rusya'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"BARIŞ ÇABALARINI ETKİLEMEMESİNİ UMUYORUZ"

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ara seçim sonuçlarının Donald Trump'ın Ukrayna politikalarına etkisine dair yaptığı açıklamada, "ABD ara seçim sonuçlarının Trump'ın Ukrayna barışı çabalarını etkilememesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN BİR SONRAKİ TURU... 

Seçim sonuçlarının Rusya ve ABD arasındaki diyaloğu zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, diplomatik sürecin sürmesini temenni ettiklerini belirterek şunları söyledi: "ABD Başkanı Donald Trump görevde kalmaya devam ediyor ve barış koruma çabalarına devam etmesini içtenlikle umuyoruz. Gelişmeler var ve üçlü görüşmelerin bir sonraki turu yakında yapılacak. Melania Trump'ın başarılı barış koruma ve insani yardım çabaları. Tüm bunların devam etmesini umuyoruz."

"AMERİKA'NIN İÇ MESELESİ"

Peskov, Kongre'nin değişen yeni yapısının Trump'ın yürüttüğü diplomasiyi engelleyip engellemeyeceğine yönelik soruya ise "Bu Amerika'nın iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD İÇİN BİRÇOK İLK YAŞANDI

Öte yandan; ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato’da 54 sandalyeye, Temsilciler Meclisi'nde ise 228 sandalyeye ulaştı. Kongre'nin dengesinin değiştiği seçimde, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı.

ABD'NİN İLK MÜSLÜMAN SENATÖRÜ

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında Demokratların Müslüman adayı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı yendi. Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman oldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratların lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak. Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ

ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulunan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ

Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı. Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU

Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı. Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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