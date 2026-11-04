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İzmir Menemen'de genç kadının yaralanmasıyla ilgili 2 ağabeyi gözaltına alındı

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İzmir Menemen'de evinde silahla vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın ifadesinde olayı İstanbul'dan gelen iki ağabeyinin gerçekleştirdiğini belirtirken, polisin operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde silahla vurulan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler evdeki H.Ç.Ç'nin (25) silahla yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan kadın, ifadesinde olayı İstanbul'dan gelen ağabeyleri H.Ç. (42) ve U.Ç'nin (35) gerçekleştirdiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin düzenledikleri operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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