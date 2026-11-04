Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İlk 4 golüne yalnızca 4 maçta ulaşan Rus futbolcu, aynı sayıya 13 maçta ulaşan Lionel Messi ve 30 maçta ulaşan Cristiano Ronaldo'dan çok daha hızlı bir başlangıç yaptı.

  • Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında iki gol atan Aleksey Batrakov, turnuvadaki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.
  • Batrakov, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk 4 golüne 4 maçta ulaşırken Lionel Messi bu sayıya 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşmıştı.
  • Batrakov, 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu ve bir karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Aleksey Batrakov damga vurdu. Alman temsilcisi karşısında iki gol kaydeden 21 yaşındaki Rus futbolcu, Devler Ligi'ndeki toplam gol sayısını 4'e yükseltirken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırıldığı istatistikle dikkat çekti.

MESSI VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk 4 golüne yalnızca 4 karşılaşmada ulaşan Batrakov, dünya futbolunun iki efsanesinden daha hızlı bir başlangıç yaptı. Lionel Messi aynı gol sayısına 13, Cristiano Ronaldo ise 30 maçta ulaşabilmişti.

İLK 4 GOLE ULAŞMA SÜRELERİ

- Aleksey Batrakov: 4 maç

- Lionel Messi: 13 maç

- Cristiano Ronaldo: 30 maç

Bu karşılaştırmayla Batrakov, Şampiyonlar Ligi kariyerinin başlangıcındaki gol üretkenliği bakımından iki yıldızın önüne geçti.

STUTTGART KARŞISINDA TARİHE GEÇTİ

Stuttgart karşılaşmasında 12. ve 15. dakikalarda fileleri havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç futbolcu oldu. Rus yıldız ayrıca sarı-kırmızılıların organizasyon tarihinde bir karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki gol kaydeden ilk oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Barcelona ve Lille maçlarında da gol atan Batrakov, böylece Galatasaray formasıyla üst üste üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol atan ilk orta saha oyuncusu olmayı başardı.

4 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gol kaydeden Batrakov, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Genç futbolcu, Avrupa'daki performansıyla Galatasaray'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?

ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kan donduran kaza: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'e giden yolcu gemisinde bomba paniği! Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat var

Gövdesine patlayıcı konduğu iddia edildi! Dalgıçlar suya indi
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da çıldırttı: Çok kötüydü
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
24 yaşındaki sporcu New York Maratonu'nda hayatını kaybetti! Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı

Maratonda acı son: Bitişe 3 kilometre kala yere yığıldı
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir

Trump "terörist" demişti! Seçimlerde tarihe geçmesi an meselesi
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı