Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşması öncesinde sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan 46 yaşındaki teknik adamın, sabah saatlerinde Samandıra'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

UYANIR UYANMAZ SAMANDIRA'NIN YOLUNU TUTTU

Emre Belözoğlu'nun Liverpool karşılaşması öncesinde futbolcularla bir araya gelmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitme kararı aldığı belirtildi. Yeni teknik direktörün burada takımla görüşmesi ve akşam oynanacak kritik karşılaşma öncesinde son hazırlıkları değerlendirmesi bekleniyor.

LIVERPOOL MAÇINA ÇIKMASININ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Belözoğlu'nun bu akşam Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin de yeni teknik direktörün Liverpool maçında takımın başında yer alması için hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken gözler kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

OLMAZSA TAKIMIN BAŞINDA KUYT OLACAK

Fenerbahçe'nin Liverpool ile saat 20.45'te oynayacağı karşılaşmaya Emre Belözoğlu yönetiminde çıkması bekleniyor. Ancak son anda bir değişiklik yaşanması ve Belözoğlu'nun takımın başında yer alamaması durumunda, daha önce planlandığı gibi Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertlileri sahaya çıkarması bekleniyor.

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