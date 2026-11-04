Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi içerisinde kendisi için hazırlanan yeni bir alana taşındığı AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı. Yeni düzenlemenin Öcalan'ın akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşebilmesi amacıyla yapıldığı belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayabileceği ifade edildi.

  • PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi içinde yeni bir alana nakledildiği AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı.
  • AK Parti kaynakları, Öcalan'ın yeni alanının villa veya özel konut değil cezaevinin bir parçası olduğunu belirtti.
  • Öcalan'ın önümüzdeki günlerde akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmesi gündemde; katılımcılar ve ziyaret takvimi henüz kesinleşmedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde yeni bir alana nakledildiği bilgisi, AK Parti kaynakları tarafından doğrulandı. BBC Türkçe'ye konuşan iktidar temsilcileri, yeni alanın cezaevinin bir parçası olduğunu vurgularken düzenlemenin devam eden süreç kapsamında yapılacak görüşmelere uygun koşullar sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"VİLLA YA DA ÖZEL KONUT DEĞİL"

AK Parti kaynakları, Öcalan'ın İmralı Cezaevi içerisinde yeni bir alana taşındığını doğrularken buranın villa veya özel konut olarak tanımlanmasına karşı çıktı. Söz konusu alanın cezaevinin bir parçası olduğunu belirten iktidar temsilcileri, düzenlemenin Öcalan'ın farklı kesimlerle görüşmeler gerçekleştirebilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

Bir AK Parti kurmayı, yeni alanın hazırlanma gerekçesini, "Bu görüşmeleri infaz odasında yapacak değil. Daha rahat görüşebileceği bir yer olması gerekiyordu" sözleriyle açıkladı.

AKADEMİSYENLER VE GAZETECİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILABİLİR

AK Parti kaynaklarına göre Öcalan'ın önümüzdeki günlerde akademisyenler, gazeteciler ve sürece katkı sağlayabilecek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi gündemde.

Görüşmelerin yeni hazırlanan alanda yapılması planlanırken kimlerin katılacağı ve ziyaretlerin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

"SÜREÇTE TIKANIKLIK YOK"

BBC Türkçe'ye konuşan AK Parti temsilcileri, DEM Parti'nin süreçte tıkanıklık ve yavaşlama yaşandığı yönündeki değerlendirmelerine de karşı çıktı.

Silahsızlanma ve örgütün bütün bileşenleriyle tasfiyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü savunan iktidar kaynakları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle sürecin tüm ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılamayacağını belirtti.

Bir AK Parti yöneticisi, "Bir terör örgütünün silah bırakmasından, bir yapının tüm bileşenleriyle dağıtılmasından bahsediyoruz. Bu herkesin gözünün önünde olacak bir iş değil" ifadelerini kullandı.

"YASANIN ÜZERİNDEN DAHA 2,5 AY GEÇTİ"

Sürecin uygulanmasında gecikme yaşandığı yönündeki eleştirileri de değerlendiren AK Parti kaynakları, ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz 2,5 ay geçtiğini belirtti.

İktidar temsilcileri, "Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden daha 2,5 ay geçti, niye gecikmiş olsun?" sözleriyle çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini savundu.

BBC
Zelenski’nin eski basın sözcüsü vatana ihanetle suçlandı

Bir zamanlar en yakınındaki isimdi! Şimdi vatana ihanetle suçlanıyor

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Bir efsane daha dönüyor

Yer yerinden oynayacak! Emre'nin ardından bir efsane daha dönüyor
İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

Ülkeyi yasa boğan facia sonrası beklenen istifa geldi
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
NASA'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

ABD seçimleri uzaya uzandı! Uyku bölmesi oldu oy kullanma kabini

ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti