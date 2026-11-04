Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza

Fon soruşturmasıyla ilgili paylaşımları nedeniyle 9 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede mağdur olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2 Kasım’da hazırlanan iddianamede, Mustafa Balcı’nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 8 ay ile 10 yıl 10 ay; Şaban Sevinç için ise aynı suçlardan zincirleme şekilde 4 yıl 7 ay ile 18 yıl 11 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Savcılık ayrıca gazetecilerin belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

SAVCILIK: SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANMIYOR

İddianamede, paylaşımlardaki iddiaların somut bilgi ve belgeyle desteklenmediği, mağdurun fon soruşturmasına adı karışan kişilerle ilişkilendirildiği belirtildi. Savcılık, paylaşımlarla kamuoyunda mağdurun görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanarak hukuka aykırı işlerde bulunduğu algısının oluşturulduğunu savundu. Paylaşımların fon soruşturmasının doğrudan mağdurlarında endişe yaratmaya ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi. Paylaşımlara ilişkin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli ve içeriklerin yayından kaldırılması kararı verildiği de iddianamede yer aldı.

BALCI: FOTOĞRAF DAHA ÖNCE AJANSLARDA YAYIMLANMIŞTI

Savcılıktaki ifadesinde X hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen Sözcü muhabiri Mustafa Balcı, paylaştığı fotoğrafın daha önce DHA ve AA tarafından yayımlandığını, Limak Holding’in sosyal medya hesaplarında da yer aldığını belirtti. Fotoğraftaki kişinin Osman Arıkan Nacar olduğunu çok sayıda farklı kaynaktan teyit ettiğini söyleyen Balcı, paylaşımında kesin ifade kullanmadığını, “iddia” ve “öne sürülen” ifadelerine yer verdiğini vurguladı. Teyit için Ömer Çelik’i 3 gün boyunca birçok kez aradığını ancak geri dönüş alamadığını ifade eden Balcı, kimseden yönlendirme almadığını söyledi.

SEVİNÇ: KAYNAKLARIM AK PARTİ İÇİNDE

Şaban Sevinç ise ifadesinde Balcı’nın gazeteci olması nedeniyle paylaşımı teyit etme gereği duymadığını söyledi. Sevinç, videodaki bilgileri açıklamak istemediği kaynaklardan edindiğini, bu kaynakların AK Parti içinde olduğunu belirtti. Elinde belge bulunmadığını, sözlü kaynaklarına dayandığını ve bu nedenle yayında “iddia” ifadesini kullandığını aktaran Sevinç, paylaşımlarını gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığını savundu. Suçlamaları kabul etmeyen Sevinç, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini ve serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

İddianameyi kabul eden İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Kasım tarihli tensip zaptında suçun niteliğini, yargılama aşamasını ve tutuklama nedenlerini göz önüne alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan gazetecilerin ilk duruşması 27 Kasım 2026 günü saat 10.00'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturmasında adı geçen ve yurt dışında firari olduğu belirtilen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar, ekim ayı başında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Özel, Nacar’ın Ömer Çelik ile Bodrum’da tatil yaptığını iddia etmişti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Çelik’e Nacar ile birlikte tatil yapıp yapmadığını sormuştu.

Mustafa Balcı, 8 Ekim’de Limak’ın Bodrum’da düzenlediği konserden Çelik ve arkasında oturan, Nacar olduğu öne sürülen kişinin yer aldığı fotoğrafı paylaşmıştı. Şaban Sevinç de bu paylaşımı alıntılamıştı. Paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

9 Ekim’de gözaltına alınan iki gazeteci, aynı gün “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazeteciler önce Metris Cezaevi’ne gönderilmiş, ertesi gün Maltepe’deki cezaevine nakledilmişti. Aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilmiş, savcılığın itirazı üzerine bu tedbir ev hapsine çevrilmişti.

Ömer Çelik ise iddiaların ardından yaptığı basın toplantısında bu konudaki bir soruya “Borsa işinden anlamam, borsa hesabım da olmadı” yanıtını vermişti.