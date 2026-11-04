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Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

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Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı Haber Videosunu İzle
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
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Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile tartışan Deniz Undav, tartışmaların odağına yerleşti. Geçen sezon Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada İsmail Yüksek ile de kavga eden Undav'ın iki Türk futbolcuyla yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
  • Karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Deniz Undav'a yaptığı faulün ardından çıkan gerginlikte Undav rakibini itti, iki oyuncuya da sarı kart gösterildi.
  • Deniz Undav, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında İsmail Yüksek ile de karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Mücadelede Deniz Undav ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan gerginlik dikkat çekerken, Undav'ın geçen sezon Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile de tartışmış olması yeniden hatırlandı.

BARIŞ ALPER'İ İTTİ, SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Deniz Undav'a yaptığı faulün ardından iki futbolcu arasında tansiyon yükseldi. Faul sonrası Barış Alper'i iten Undav'a sarı-kırmızılı futbolcu sert tepki gösterdi.

Rakibinin yakasını tutan Barış Alper ile Undav arasında sözlü tartışma yaşanırken diğer futbolcuların da araya girmesiyle saha bir anda karıştı. Hakem, yaşanan gerginliğin ardından iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

GEÇEN SEZON DA İSMAİL YÜKSEK İLE KAVGA ETMİŞTİ

Deniz Undav'ın Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı tartışma, geçen sezon Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını akıllara getirdi.

Fenerbahçe'nin Alman ekibini 1-0 mağlup ettiği mücadelede Undav, sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek ile de karşı karşıya gelmişti. İki oyuncu arasında yaşanan gerginlik, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri olmuştu.

YİNE DENİZ YİNE GERGİNLİK

Geçen sezon İsmail Yüksek, bu sezon ise Barış Alper Yılmaz ile tartışan Deniz Undav'ın Türk takımlarına karşı oynadığı iki karşılaşmada da benzer olaylarla anılması dikkat çekti. Stuttgartlı futbolcunun Barış Alper ile yaşadığı son tartışma, Fenerbahçe maçındaki görüntüleri de yeniden hatırlattı.

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