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Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru

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Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
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UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19, sahasında ağırladığı Liverpool U19'a 5-3 mağlup oldu. İlk yarısında 6 golün atıldığı mücadelede sarı-lacivertliler iki kez farkı bire indirmesine rağmen beraberliği yakalayamadı. İngiliz ekibinde Will Wright, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

  • UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Pendik Stadı'nda oynanan Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçını Liverpool 5-3 kazandı.
  • Liverpool'da Will Wright hat-trick yaparken, Fenerbahçe'nin gollerini Emin Eren Sayar (2) ve Baran Yolaçan attı.
  • Fenerbahçe U19'da Ali Demirbilek 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19 ile Liverpool U19, Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan ve toplam 8 golün atıldığı mücadeleyi İngiliz temsilcisi 5-3 kazandı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca skoru dengelemek için mücadele etse de Liverpool'un hücumdaki etkili performansına engel olamadı.

İLK YARIDA TAM 6 GOL ATILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool U19, henüz 3. dakikada Will Wright'ın golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 13. dakikada yine Wright'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe U19, 18. dakikada Emin Eren Sayar'ın golüyle skoru 2-1'e getirse de Liverpool, 20. dakikada Junior Sonni-Lambie ve 28. dakikada Finn Inglethorpe'un golleriyle üstünlüğünü 4-1'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Emin Eren Sayar'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla farkı ikiye indirdi ve ilk yarı 4-2 sona erdi.

FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ AMA YETMEDİ

İkinci yarıda da mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe U19, 68. dakikada Baran Yolaçan'ın attığı golle skoru 4-3'e getirerek beraberlik umutlarını artırdı. Ancak sarı-lacivertlilerin sevinci yalnızca bir dakika sürdü. Liverpool U19, 69. dakikada Will Wright'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Hat-trick yapan Wright, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe U19'da Ali Demirbilek, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca Liverpool U19, Pendik Stadı'ndan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıokansezer sezer:

darsı bızım cocuklara ınsalah 5-3 kotu skor değil bız bı atalımda 3 4 yesekde sorun olmaz

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