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İmamoğlu davasında gizli tanık, siluet onayında ödeme olduğunu anlattı

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda gizli tanık dinlendi. Gizli tanık, İBB İmar Müdürlüğü'nde siluet onayıyla ilgili işlemlerde bazı ödemeler olduğunu anlattı; doğrudan görgü sorusuna ise 'yok' yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda gizli tanık dinlendi. Duruşmada dinlenen gizli tanık Zeytin, "İBB İmar Müdürlüğü'nde siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı. Bunları anlattım" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada gizli tanık Zeytin dinlendi. Sesi ve görüntüsü değiştirilerek duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan tanık Zeytin, "Adli makamda verdiğim bütün ifadeleri tekrarlıyorum. İBB İmar Müdürlüğü'nde siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı. Bunları anlattım. Boğaziçi bölgesinde özellikle Anadolu yakasındaki şahit olduğum bazı olaylar vardı. Bunları anlattım ve bazı memurların bazı işlerde menfaat temin ettiklerini anlattım" dedi. Mahkeme başkanının "Bir menfaat teminine ilişkin doğrudan bir görgün, bilgin, şahitliğin var mı?" sorusuna ise tanık Zeytin, "Yok" cevabını verdi.

"Ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğini söyledi, belediyenin ışıklandırmayla ilgili borcunu kapatmamızı istedi"

Ardından dinlenen tanık Atilla Demir, "Şişli Belediyesi'nde Profilo AVM projesiyle ilgili ruhsat çalışmalarına başlamıştık. Bu esnada Adem Altıntaş (şehir plancısı sanık) aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle ofisinde buluştuk, görüştük. Bize imar, ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğini, süreci hızlandırabileceğinden bahsetti. Onun akabinde de belediyenin ışıklandırmayla ilgili bir borcu olduğunu, o borcu kapatmamızı istedi. Ben de yetkim olmadığını söyledim" dedi.

Duruşma tanık beyanları ile sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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