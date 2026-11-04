Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk- Fenerbahçe karşılaşması, iki takımın mücadelesinin ötesinde Türk futbolu açısından da özel bir anlam taşıyor. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirildiği belirtilen Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, bu kez saha kenarında rakip olmaya hazırlanıyor.

İKİ TÜRK TEKNİK ADAM TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR

Karşılaşmanın en dikkat çekici yönü, iki Türk teknik direktörün Şampiyonlar Ligi'nde birbirine rakip olacak olması. Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın mücadelesinin, organizasyon tarihinde iki Türk teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk karşılaşma olması bekleniyor.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI BU KEZ RAKİP

Türk futbolunun yakından tanıdığı iki isim, futbolculuk kariyerlerinin ardından teknik direktörlük yolculuklarında önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında Fenerbahçe'yi ağırlarken Emre Belözoğlu da sarı-lacivertli takımın başında Avrupa arenasında mücadele edecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Paylaşılan maç programına göre Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadelenin Stamford Bridge Stadı'nda oynanacağı belirtiliyor.

25 KASIM'DA LONDRA'DA KARŞILAŞACAKLAR

UEFA'nın resmi fikstürüne göre Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Ukrayna temsilcisinin ev sahibi olduğu mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.