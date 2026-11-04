Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafta sonra düğünü olan genç kız hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın ölüm haberi Aydın'ı yasa boğarken, genç kızın Aydın'dan Denizli'deki gelin gireceği evi temizlemeye gittiği öğrenildi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi. Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı