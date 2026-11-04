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Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

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Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna
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Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına baba Cemil Kundakçı'dan tepki geldi. Kararı istinafa taşıyacaklarını açıklayan acılı baba, Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü olduğunu öne sürerek, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır" dedi.

  • Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" ve "suçu bildirmeme" suçlamalarından beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
  • Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.
  • 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti; davada 10 sanık yargılandı.

Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında verilen beraat kararı, hayatını kaybeden Kundakçı'nın ailesinin tepkisine neden oldu. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen kararı kabul etmeyen baba Cemil Kundakçı, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

BERAAT KARARINI İSTİNAFA TAŞIYACAKLAR

Mahkemenin Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararına itiraz eden Cemil Kundakçı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Oğlunun ölümüyle ilgili yargı sürecini takip eden baba, kararın yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

CEMİL KUNDAKÇI

"BU İŞİN BAŞ MİMARI ALEYNA'DIR"

Baba Kundakçı, açıklamasında Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik dikkat çeken bir suçlamada bulundu. Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü olduğunu ileri süren acılı baba, "Bu işin baş mimarı Aleyna'dır" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI

Kundakçı'nun sözleri, beraat kararına yönelik itirazının gerekçesini de ortaya koydu. Ancak babanın iddiaları, mahkeme tarafından verilmiş bir suçluluk hükmü niteliği taşımıyor.

GÖZLER İSTİNAF SÜRECİNDE

Ailenin karara itiraz edeceğini açıklamasının ardından gözler istinaf sürecine çevrildi. Beraat kararının hukuki açıdan yeniden incelenmesi talep edilirken, üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açılan davada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 10 sanık yargılanmıştı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim'deki karar duruşmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" ve "suçu bildirmeme" suçlamalarından beraatine hükmetmişti. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

Bi tane kadın ortalığı nasılda kattı birbirine bunun sayaesnde tabi bu adami ayartmasa bu kadın ortada olmasa bunlar yassnmazdi

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