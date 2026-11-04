Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.

KAVŞAKTA KAMYONLA ÇARPIŞTI

Kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇTA BEBEKLER DE VARDI

Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı