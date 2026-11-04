Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 10 yaşındaki Azra ve 7 yaşındaki Bahar Kaynak kardeşler hayatını kaybetti. Araca bebek ve çocuklar dahil 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Aralarında 2 ve 7 aylık bebeklerin de bulunduğu yaralıların tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.
KAVŞAKTA KAMYONLA ÇARPIŞTI
Kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
ARAÇTA BEBEKLER DE VARDI
Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.