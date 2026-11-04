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Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer

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Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer
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ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Filistin asıllı Demokrat siyasetçi Rashida Tlaib, Michigan'da Cumhuriyetçi rakibi James Hooper'ı geride bırakarak beşinci kez Temsilciler Meclisine seçildi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sert tutumu ve Filistin'e verdiği destekle tanınan Tlaib, böylece Kongredeki koltuğunu korudu.

  • Filistin asıllı Demokrat siyasetçi Rashida Tlaib, 3 Kasım'daki ara seçimlerde Michigan'ın 12. Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi James Hooper'ı geride bırakarak Temsilciler Meclisindeki koltuğunu korudu ve beşinci dönemine girdi.
  • Tlaib, ilk kez 2018'de seçildiği Temsilciler Meclisinde 2020, 2022 ve 2024 seçimlerinde de kazanarak Kongreye giren ilk Müslüman kadınlardan biri oldu.
  • AP'nin 4 Kasım tarihli haberine göre Demokratlar hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanarak Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolüne son verdi; Michigan'da Demokrat Abdul El-Sayed de ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Filistin asıllı Demokrat siyasetçi Rashida Tlaib, Michigan eyaletinin 12. Kongre Bölgesi'nde yeniden seçildi. Associated Press'in (AP) sonuç projeksiyonuna göre Tlaib, Cumhuriyetçi James Hooper'ı geride bırakarak Temsilciler Meclisindeki koltuğunu korudu. Böylece 2018 yılından bu yana Kongrede görev yapan Tlaib, beşinci dönemine girmeye hak kazandı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

CBS News Detroit'in aktardığına göre Tlaib, Michigan'ın 12. Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi James Hooper ve Yeşiller Partisi adayı Brenda Sanders'ın da aralarında bulunduğu rakipleriyle yarıştı. Associated Press, 3 Kasım akşamı yerel saatle 20.55'te Tlaib'in yarışı kazandığını öngördü.

Yerel televizyon kanalı WDIV'nin yayımladığı ilk sonuçlarda Tlaib'in oy oranı yüzde 85, Cumhuriyetçi rakibi Hooper'ın oy oranı ise yüzde 13 olarak gösterildi. Ancak bu oranlar, oy sayımı tamamlanmadan açıklanan erken sonuçları yansıtıyor.

BEŞİNCİ KEZ KONGREYE GİRECEK

Detroit doğumlu Filistin asıllı siyasetçi, ilk kez 2018 yılında Temsilciler Meclisine seçildi. ABD Kongresine giren ilk Müslüman kadınlardan biri olan Tlaib, 2020, 2022 ve 2024 seçimlerinde de koltuğunu korumayı başardı.

Michigan eyaletinin 12. Kongre Bölgesi; Dearborn, Southfield ve Livonia gibi kentlerin bulunduğu Wayne ve Oakland ilçelerinin bazı bölümlerini kapsıyor.

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE TANINIYOR

Rashida Tlaib, Kongrede özellikle Filistinlilerin haklarını savunan açıklamaları ve İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileriyle öne çıkıyor. Gazze'deki askeri operasyonlara karşı çıkan Demokrat siyasetçi, ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği de eleştiren isimler arasında bulunuyor.

Tlaib'in İsrail politikalarına yönelik açıklamaları, geçmişte ABD Kongresinde tartışmalara neden olmuştu. Buna karşın Filistin asıllı siyasetçi, Michigan'daki seçimlerde yeniden seçilerek Temsilciler Meclisindeki görevini sürdürme hakkı elde etti.

DEMOKRATLAR KONGREDE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Tlaib'in yeniden seçilmesi, Demokrat Parti'nin ülke genelinde önemli kazanımlar elde ettiği ara seçimlerde gerçekleşti. Associated Press'in 4 Kasım tarihli haberine göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanarak Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolüne son verdi.

Michigan'da ayrıca Demokrat Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers'ı yenerek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu. Böylece eyaletteki seçim sonuçları, Müslüman siyasetçilerin Kongredeki temsili açısından da dikkat çekti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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