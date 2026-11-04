Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 12 Mart 2013'te Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 yenerek elde eden Galatasaray, böylece 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman ekibini mağlup etmeyi başardı.

KASASINA 2,1 MİLYON EURO DAHA GİRDİ

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle UEFA'dan 2,1 milyon euro daha kazandı. Sarı-kırmızılılar, daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet primini 4,2 milyon euroya çıkardı.

Devler Ligi'nin lig aşamasına katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazanan Galatasaray'ın yalnızca katılım ve galibiyet primlerinden elde ettiği toplam gelir ise 22,82 milyon euroya ulaştı.