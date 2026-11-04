Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Caran, CHP'den istifa edip bağımsız devam edecek

ANTALYA Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sanal medyadan yaptığı paylaşımla istifa kararını duyuran Başkan Caran, görevini bağımsız sürdüreceğini belirtti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Korkuteli Belediye Başkanı seçilen Saniye Caran, sanal medyadan yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Caran, kararını kendi hür iradesi ve vicdani değerlendirmesi sonucunda aldığını ifade etti.

Başkan Caran, sanal medya hesabından paylaştığı açıklamada, siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli'mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar aynı çatı altında birlikte emek verdiğimiz, yol yürüdüğümüz, iyi günde ve zor günde sorumluluk paylaştığımız herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte verilen hiçbir emeği unutmadan, kimseyi incitmeden ve geride bir kırgınlık bırakmadan yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü benim için belediye başkanlığı, siyasi ayrılıkların büyütüleceği değil, ortak değerlerimizin korunacağı bir hizmet makamıdır. Bizim ortak değerimiz Korkuteli'dir. Bu ilçenin huzuru, insanlarımızın kardeşliği, çocuklarımızın geleceği ve hemşehrilerimizin mutluluğu her türlü siyasi düşüncenin üzerindedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı