Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Michigan eyaletinden tarihi bir sonuç geldi. Demokrat Parti'nin adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers karşısında seçim zaferi elde etti. Böylece 42 yaşındaki El-Sayed, ABD'nin kuruluşundan bu yana Senatoya seçilen ilk Müslüman siyasetçi olarak tarihe geçti. Seçim sonucu, ABD Başkanı Donald Trump'ın El-Sayed'i hedef alan açıklamalarının ardından ayrı bir önem kazandı.

ABD TARİHİNDE İLK MÜSLÜMAN SENATÖR

Decision Desk HQ'nun 4 Kasım'da açıkladığı seçim projeksiyonuna göre Abdul El-Sayed, Michigan'daki Senato yarışını kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 77'sinin sayıldığı aşamada Demokrat aday 1 milyon 897 bin 833 oyla yüzde 50,88'e ulaşırken Cumhuriyetçi Mike Rogers 1 milyon 758 bin 7 oyla yüzde 47,14'te kaldı.

Böylece El-Sayed, yaklaşık 140 bin oy farkla rakibini geride bıraktı. Resmi sayımın devam ettiği sırada açıklanan projeksiyon, Demokrat adayın zaferini ortaya koyarken ABD Senatosu tarihinde de yeni bir sayfa açıldı.

TRUMP SEÇİM KAMPANYASINDA HEDEF ALMIŞTI

Abdul El-Sayed'in seçim zaferi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı sert tartışmalar nedeniyle de dikkat çekti. Trump, Michigan'da 25 Ekim'de düzenlediği seçim mitinginde Demokrat adayı Müslüman kimliği üzerinden hedef almış ve 11 Eylül saldırılarına göndermede bulunmuştu.

Trump, El-Sayed'in Senatoya seçilmesini engellemek istediğini açıkça dile getirirken Demokrat siyasetçiyi cihatçı ve Müslüman Kardeşler üyesi olmakla suçlamıştı. El-Sayed ise bu iddiaları reddederek Trump'ın kendisine yönelik söylemlerine tepki göstermişti.

Reuters'ın aktardığına göre Trump, El-Sayed'in seçilmesi halinde Senatoya girerken metal dedektöründen geçmesi gereken tek senatör olacağını da söylemişti. Söz konusu açıklamalar seçim kampanyasının en tartışmalı başlıkları arasında yer aldı.

İSRAİL'E ASKERİ YARDIMLARA KARŞI ÇIKIYOR

El-Sayed, seçim kampanyası boyunca ABD'nin İsrail politikasına yönelik eleştirileriyle de öne çıktı. Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail yönetimini eleştiren Demokrat siyasetçi, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla İsrail'e askeri yardım sağlanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Bu tutumu Demokrat Parti içinde de görüş ayrılıklarına neden oldu. Özellikle İsrail'e destek veren bazı Demokrat siyasetçiler El-Sayed'in açıklamalarına tepki gösterirken ilerici seçmenler adayın dış politika yaklaşımına destek verdi.

El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir olması, ekonomik eşitsizliklerin azaltılması ve büyük şirketlerin siyasetteki etkisinin sınırlandırılması gibi vaatlere de ağırlık verdi.

MISIR KÖKENLİ SİYASETÇİ KİMDİR?

31 Ekim 1984'te Michigan'ın Rochester Hills kentinde Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abdul El-Sayed, eğitimini Michigan Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde sürdürdü. Halk sağlığı alanında doktora yapan El-Sayed, tıp eğitimi de aldı.

2015 yılında henüz 30 yaşındayken Detroit'in sağlık direktörlüğüne getirilen El-Sayed, daha sonra Wayne County Sağlık, İnsan Hizmetleri ve Gaziler Hizmetleri Departmanının başkanlığını yürüttü.

Siyasi kariyerinde ilk büyük yarışına 2018 yılında Michigan valiliği için giren El-Sayed, Demokrat Parti ön seçimlerinde Gretchen Whitmer'a yenildi. Nisan 2025'te Senato adaylığını açıklayan siyasetçi, Ağustos 2026'daki Demokrat Parti ön seçimini kazanarak Cumhuriyetçi Mike Rogers'ın rakibi oldu.

PARTİ İÇİNDEKİ KRİZE RAĞMEN KAZANDI

Michigan'daki Senato yarışı, seçimlerden hemen önce Demokrat Parti içinde yaşanan beklenmedik gelişmeyle de dikkat çekti. Demokrat Parti ön seçimlerinde El-Sayed'e yenilen Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens, seçimlere iki gün kala Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a destek verdiğini açıkladı.

Stevens'ın kararı, Demokrat Parti içinde tartışmalara yol açtı. El-Sayed ise bu gelişmeye ilişkin sorular karşısında seçmenlerin hayat pahalılığı gibi sorunlarına odaklandığını belirtti.

Parti içindeki görüş ayrılıklarına rağmen El-Sayed, Michigan'daki Senato yarışını kazanarak görevden ayrılacak Demokrat Senatör Gary Peters'ın koltuğunu devralma hakkı elde etti.