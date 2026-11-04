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Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

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Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar Haber Videosunu İzle
Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
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"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın davasında ikinci duruşma günü geldi. Tutuksuz yargılanan Cebeci adliyeye gelirken, duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran mahkemeye gelmedi.

  • Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
  • Davanın ikinci duruşması İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; tutuksuz yargılanan Cebeci duruşmaya katıldı, duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.
  • İddianamede Cebeci'nin telefonundaki mesajlaşmalar ve her iki sanığın saç örneklerinde uyuşturucu tespit edildiği, sanıkların uyuşturucu sağladıkları ve birlikte kullandıkları yer alıyor.

Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması için adliyeye geldi.

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

İDDİANEMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2025'te gizli tanık Kanarya'nın verdiği beyanlar doğrultusunda Ela Rümeysa Cebeci hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın devamında, sanık Cebeci'nin cep telefonunda yapılan adli bilişim ve dijital materyal incelemelerinde, rehberinde kayıtlı bulunan sanık Sadettin Saran ile uyuşturucu kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun mesajlaşma içeriklerinin tespit edilmesi üzerine Cebeci ve Saran yönünden dosyanın ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın WhatsApp yazışmaları ile ses kayıtlarındaki uyuşturucu temini diyaloglarının dizi-film repliklerine ilişkin metaforik espriler ve geyik muhabbeti olduğu, uyuşturucu ticareti veya temini amacı taşımadığı yönündeki savunmalarına somut deliller karşısında itibar edilmediği vurgulandı.

Cebeci ve Saran'ın aralarındaki yazışmalarda birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları, bu maddeleri aynı ortamda içtikleri, tekrar uyuşturucu temini konusunda yazışmalar yaptıkları iddianamede belirtildi.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu tespit edildiği kaydedilerek, Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekler acıtır:

dünya kadar malın olacağına fındık kadar saçın olsun... ne naneler yenmiş ama hiç utanmada yok çok garip!!

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