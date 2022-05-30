Beyoğlu Haberleri - Beyoğlu Haber - Haberler

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Beyoğlu Haberleri

Beyoğlu haber, Beyoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ayasofya Medresesi'nde 'Posterist' Poster Sergisi açıldı

Ayasofya Medresesi'nde "Posterist" Poster Sergisi açıldı

Beyoğlu - 50 Dakika Önce
DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

DİYARBAKIR - Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Beyoğlu - 1 Saat Önce
Melek Mosso Kocaeli konseri iptal mi? Melek Mosso Kocaeli konseri neden iptal edildi?

Melek Mosso Kocaeli konseri iptal mi? Melek Mosso Kocaeli konseri neden iptal edildi?

Beyoğlu - 1 Saat Önce
Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı

Beyoğlu - 1 Saat Önce
Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Bakanlık'ın festivalinde sahne alacak

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Bakanlık'ın festivalinde sahne alacak

Beyoğlu - 3 Saat Önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair soruları yanıtladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme dair soruları yanıtladı Açıklaması

Beyoğlu - 4 Saat Önce
Kerem Bürsin'den Flaş İtiraf! Doğum Gününde...

Kerem Bürsin'den Flaş İtiraf! Doğum Gününde...

Beyoğlu - 5 Saat Önce
Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu

Bağlar Belediyesi halk oyunlarında bölge şampiyonu oldu

Beyoğlu - 7 Saat Önce
Yönetmen Nisan Dağ, Sinema Söyleşilerinin konuğu oldu

Yönetmen Nisan Dağ, Sinema Söyleşilerinin konuğu oldu

Beyoğlu - Dün 19:08
'Fetih İstanbul Sergisi' AKM'de açıldı

"Fetih İstanbul Sergisi" AKM'de açıldı

Beyoğlu - Dün 18:57
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Beyoğlu - Dün 15:59
10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması sona erdi

Beyoğlu - Dün 15:52
Evlat nöbetindeki aileler, 1000'inci günde de çocuklarına seslendi

Evlat nöbetindeki aileler, 1000'inci günde de çocuklarına seslendi

Beyoğlu - Dün 14:44
Taksim'de sıcak hava manzaraları

Taksim'de sıcak hava manzaraları

Beyoğlu - Dün 14:07
Başkan Beyoğlu; 'Annelerin haklı direnişi dünyaya örnek oldu'

Başkan Beyoğlu; "Annelerin haklı direnişi dünyaya örnek oldu"

Beyoğlu - Dün 14:02
AYNI OKULDAN MEZUN 10 SANATÇININ KARMA SERGİSİ AÇILDI

AYNI OKULDAN MEZUN 10 SANATÇININ KARMA SERGİSİ AÇILDI

Beyoğlu - Dün 11:03
Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor

Bağlar Belediyesinin halk buluşmaları devam ediyor

Beyoğlu - Dün 10:56
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 29 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 29 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - Dün 07:58
'Sinema Söyleşileri'nin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin oldu Açıklaması

"Sinema Söyleşileri"nin ilk konuğu oyuncu Kerem Bürsin oldu Açıklaması

Beyoğlu - 28.05.2022
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Beyoğlu - 28.05.2022
'Füreya Koral Sergisi' ziyarete açıldı

"Füreya Koral Sergisi" ziyarete açıldı

Beyoğlu - 28.05.2022
TBMM Başkanı Şentop, 'Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik'

TBMM Başkanı Şentop, "Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik"

Beyoğlu - 28.05.2022
AYNI OKULDAN MEZUN 10 SANATÇININ KARMA SERGİSİ AÇILDI

AYNI OKULDAN MEZUN 10 SANATÇININ KARMA SERGİSİ AÇILDI

Beyoğlu - 28.05.2022
İleri ailesinin mutlu günü

İleri ailesinin mutlu günü

Beyoğlu - 28.05.2022
Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı

Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı

Beyoğlu - 28.05.2022
Bakan Ersoy tüm İstanbulluları festivale davet etti

Bakan Ersoy tüm İstanbulluları festivale davet etti

Beyoğlu - 28.05.2022
İl protokolünü bir araya getiren düğün

İl protokolünü bir araya getiren düğün

Beyoğlu - 28.05.2022
GÜNDEM / 28 Mayıs 2022

GÜNDEM / 28 Mayıs 2022

Beyoğlu - 28.05.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 28 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 28 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - 28.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022

Beyoğlu - 27.05.2022
'BASELECTED' sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

Beyoğlu - 27.05.2022
Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü'

Diyarbakır'da "Fetih Yürüyüşü"

Beyoğlu - 27.05.2022
'Kültür Yolu Festivallerinden Özel Yayınlar Türkiye'nin Kültür Sanat Kanalı TRT 2'de'

"Kültür Yolu Festivallerinden Özel Yayınlar Türkiye'nin Kültür Sanat Kanalı TRT 2'de"

Beyoğlu - 27.05.2022
BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK

BAKAN ÖZER: 2 AYDA 16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE YAPTIK

Beyoğlu - 27.05.2022
Beyoğlu'nda İstiklal Millet Kütüphanesi açıldı

Beyoğlu'nda İstiklal Millet Kütüphanesi açıldı

Beyoğlu - 27.05.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu (2)

Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu (2)

Beyoğlu - 27.05.2022
Bakan Özer, Beyoğlu'nda Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışına katıldı

Bakan Özer, Beyoğlu'nda Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışına katıldı

Beyoğlu - 27.05.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu Açıklaması

Beyoğlu - 27.05.2022
BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMINI UZAKTAN EĞİTİMLE TAMAMLAYACAK

BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMINI UZAKTAN EĞİTİMLE TAMAMLAYACAK

Beyoğlu - 27.05.2022
Seminerler uzaktan mı? Öğremen seminerleri online mı olacak? Yazın öğretmen seminerleri online mı?

Seminerler uzaktan mı? Öğremen seminerleri online mı olacak? Yazın öğretmen seminerleri online mı?

Beyoğlu - 6 Saat Önce
'Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme' konferansları 2 Haziran'da başlıyor

"Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme" konferansları 2 Haziran'da başlıyor

Beyoğlu - 27.05.2022
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da "Fetih Yürüyüşü"ne katıldı

Beyoğlu - 27.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2022

Beyoğlu - 26.05.2022
Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada

Beyoğlu'nda polis ve değnekçinin para pazarlığı kamerada

Beyoğlu - 26.05.2022
Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda 'Odak Ülke' Türkiye

Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda "Odak Ülke" Türkiye

Beyoğlu - 26.05.2022
Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 44. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 44. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Beyoğlu - 26.05.2022
Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı

Okçulukta 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılışı töreni yapıldı

Beyoğlu - 26.05.2022
Moda sokaklarında bilim tarihi

Moda sokaklarında bilim tarihi

Beyoğlu - 26.05.2022
İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu - 26.05.2022
Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda 'Odak Ülke' Türkiye

Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda "Odak Ülke" Türkiye

Beyoğlu - 26.05.2022
İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu - 26.05.2022
Moda Sokaklarında Bilim Tarihinin Önemli İsimleri Ölümsüzleşti

Moda Sokaklarında Bilim Tarihinin Önemli İsimleri Ölümsüzleşti

Beyoğlu - 26.05.2022
Türkiye yayıncıları Gürcistan'ın odağında

Türkiye yayıncıları Gürcistan'ın odağında

Beyoğlu - 26.05.2022
İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

İstanbul'da akıl almaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu - 26.05.2022
Çatıda gezinen hırsız 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü

Çatıda gezinen hırsız 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü

Beyoğlu - 26.05.2022
Beyoğlu'nda 'değnekçi' suçüstü yakaladı

Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı

Beyoğlu - 26.05.2022
TAKSİM'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

TAKSİM'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ YAPILDI

Beyoğlu - 25.05.2022
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

Beyoğlu - 25.05.2022
'Fotomaraton' 28 Mayıs'ta Taksim ile Galataport arasında düzenlenecek

"Fotomaraton" 28 Mayıs'ta Taksim ile Galataport arasında düzenlenecek

Beyoğlu - 25.05.2022
15 Yıllık Festus Okey Davasında 4. Kez Karar Verildi: Polis Memuruna 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

15 Yıllık Festus Okey Davasında 4. Kez Karar Verildi: Polis Memuruna 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Beyoğlu - 25.05.2022
15 yıllık Festus Okey davasında sanık polise 3 yıl 4 ay hapis cezası

15 yıllık Festus Okey davasında sanık polise 3 yıl 4 ay hapis cezası

Beyoğlu - 25.05.2022
Festus Okey davasında 4.kez karar

Festus Okey davasında 4.kez karar

Beyoğlu - 25.05.2022
Cahide Sonku kimdir? Cahide Sonku FİLMLERİ! İlk kadın yönetmenimiz Cahide Sonku nerelidir? Cahide Sonku hayatı ve biyografisi!

Cahide Sonku kimdir? Cahide Sonku FİLMLERİ! İlk kadın yönetmenimiz Cahide Sonku nerelidir? Cahide Sonku hayatı ve biyografisi!

Beyoğlu - 25.05.2022
İSTANBUL'A LEVHALARIN ARDINDAN TSUNAMİ BİLGİLENDİRME PANOLARI

İSTANBUL'A LEVHALARIN ARDINDAN TSUNAMİ BİLGİLENDİRME PANOLARI

Beyoğlu - 25.05.2022
Taksim Meydanı'nda taksiye binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi

Taksim Meydanı'nda taksiye binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi

Beyoğlu - 25.05.2022
Gazeteci Özlem Doğan, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması gerektiğini savundu

Gazeteci Özlem Doğan, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılması gerektiğini savundu

Beyoğlu - 25.05.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 25 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 25 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - 25.05.2022
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti

Beyoğlu - 24.05.2022
Beyoğlu'nda bıçaklanan turiste ziyaret

Beyoğlu'nda bıçaklanan turiste ziyaret

Beyoğlu - 24.05.2022
'Sinan' operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek

"Sinan" operası, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde AKM'de yeniden sahnelenecek

Beyoğlu - 24.05.2022
8'inci Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin lansmanı yapıldı

8'inci Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali'nin lansmanı yapıldı

Beyoğlu - 24.05.2022
Dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler

Dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler

Beyoğlu - 24.05.2022
BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI

BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI

Beyoğlu - 24.05.2022
Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? Sen Ben Lenin oyuncuları

Sen Ben Lenin nerede çekildi? Sen Ben Lenin ne zaman çıktı, konusu nedir? Sen Ben Lenin oyuncuları

Beyoğlu - 24.05.2022
Pandemide hayatını kaybedenlere anma

Pandemide hayatını kaybedenlere anma

Beyoğlu - 24.05.2022
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'SİNAN' Operası ile AKM'nde

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "SİNAN" Operası ile AKM'nde

Beyoğlu - 24.05.2022
Yer: İstiklal Caddesi! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklandı

Yer: İstiklal Caddesi! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklandı

Beyoğlu - 24.05.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 24 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 24 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - 24.05.2022
'Pandeminin Ardından, Yeni Umutlar İçin El Ele' konseri???????

"Pandeminin Ardından, Yeni Umutlar İçin El Ele" konseri???????

Beyoğlu - 23.05.2022
Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)

Fatih'te 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı(2)

Beyoğlu - 23.05.2022
Taksim'de dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler

Taksim'de dehşet anları kamerada: İngiliz turisti bıçaklayıp gasp ettiler

Beyoğlu - 23.05.2022
İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı

İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı

Beyoğlu - 23.05.2022
Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı

Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı

Beyoğlu - 23.05.2022
Kadın motorcular şov yaptı

Kadın motorcular şov yaptı

Beyoğlu - 23.05.2022
İBRAHİM KALIN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE DERS VERDİ

İBRAHİM KALIN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE DERS VERDİ

Beyoğlu - 23.05.2022
12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

Beyoğlu - 23.05.2022
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

Beyoğlu - 23.05.2022
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu - 23.05.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 23 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - 23.05.2022
Bağlar ilçesindeki 'Gül Parkı' huzurla vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi

Bağlar ilçesindeki "Gül Parkı" huzurla vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi

Beyoğlu - 22.05.2022
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Beyoğlu - 22.05.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Beyoğlu - 22.05.2022
İstanbul'da 9 ev soyan 'Kasımpaşa hırsızları' kamerada

İstanbul'da 9 ev soyan "Kasımpaşa hırsızları" kamerada

Beyoğlu - 22.05.2022
Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi

Ücret tartışması kavgaya dönüştü! Taksici ve yolcular tekme tokat birbirine girdi

Beyoğlu - 22.05.2022
Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü dudak dudağa görüntülendi

Beyoğlu - 21.05.2022
İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

Beyoğlu - 21.05.2022
/yeniden / Beyoğlu'nda ilginç kaza kamerada

/yeniden / Beyoğlu'nda ilginç kaza kamerada

Beyoğlu - 21.05.2022
İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 14 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 14 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Beyoğlu - 14.05.2022
Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Haydar Ali Yıldız kimdir?

Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Haydar Ali Yıldız kimdir?

Beyoğlu - 23.03.2022
Haydar Ali Yıldız kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?

Haydar Ali Yıldız kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beyoğlu - 29.10.2021

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