Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi

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Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Liverpool maçı öncesinde başkan Aziz Yıldırım’dan takıma dev bir motivasyon hamlesi geldi.

2 MİLYON EURO PRİM

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, dev rakip karşısında alınacak bir galibiyet durumunda takıma toplam 2 milyon Euro prim dağıtılacağını müjdeledi. Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra tesislerinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral veren Yıldırım, Devler Ligi'ndeki bu kritik mücadelenin hem kulüp prestiji hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Oyuncularına olan inancını dile getiren başkan Yıldırım'ın belirlediği 2 milyon Euro'luk rekor prim, soyunma odasında büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı.