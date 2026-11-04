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Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi

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Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçta galibiyet alınması halinde 2 milyon Euro'luk prim dağıtılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Liverpool maçı öncesinde başkan Aziz Yıldırım’dan takıma dev bir motivasyon hamlesi geldi. 

2 MİLYON EURO PRİM

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, dev rakip karşısında alınacak bir galibiyet durumunda takıma toplam 2 milyon Euro prim dağıtılacağını müjdeledi. Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra tesislerinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral veren Yıldırım, Devler Ligi'ndeki bu kritik mücadelenin hem kulüp prestiji hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Oyuncularına olan inancını dile getiren başkan Yıldırım'ın belirlediği 2 milyon Euro'luk rekor prim, soyunma odasında büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum · sondakika.com okurlarından
Rick Ricco:Verilen Paraya yazik. O iki milyonu fakirlere verseniz hayir dualarini alirsiniz. Oyuncularin yeterince milyonlari var.
Tüm yorumlar (6)
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıRick Ricco:sondakika.com okurlarından

Verilen Paraya yazik. O iki milyonu fakirlere verseniz hayir dualarini alirsiniz. Oyuncularin yeterince milyonlari var.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıSemih Yetkin:sondakika.com okurlarından

2 milyon a şampiyonlar ligi kupasını getirirler (şaka)

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Haber Yorumlarırd54mpvhmk:sondakika.com okurlarından

20 de dağıritsan zor başgan

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Aziz abi kazanamayacağınızı biliyorsun yağıyorsun gürlüyorsun :)

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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:sondakika.com okurlarından

nezaman kim müjde vermişse bişeyler olmuş çünkü

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