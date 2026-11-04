Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin yeni bölüm fragmanındaki kadına yönelik şiddet sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından yapım ekibi tartışmalı görüntüleri tanıtımdan kaldırarak fragmanı yeniden yayınladı.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin yeni bölüm tanıtımında bulunan kadına yönelik şiddet sahnesi, izleyicilerin tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından yapım ekibi fragmanda değişikliğe giderek tartışmalı görüntüleri kaldırdı.
ŞİDDET SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ
"Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan kadına yönelik şiddet görüntüleri, izleyicilerin eleştirilerine neden oldu. Söz konusu sahnenin tanıtımda kullanılması tepkiyle karşılandı.
FRAGMAN YENİDEN YAYINLANDI
Tepkilerin ardından harekete geçen yapım ekibi, tanıtım videosunu yeniden düzenledi. Kadına yönelik şiddet içeren sahneler fragmandan çıkarılırken yeni tanıtım izleyicilerle paylaşıldı.