Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vehbi Koç Ödülü sahibi sanatçı Canan Tolon, Londra'daki sergisine gönderdiği heykellerinin gümrükte "şüpheli" bulunarak balyozla parçalandığını açıkladı. X-ray cihazında içleri görüntülenemediği gerekçesiyle tahrip edildiği belirtilen eserlerin metal iskeletlerine de el konuldu. Tolon, yaşananlara tepki göstererek "Niçin buna böyle takıldılar, anlamış değilim" dedi.

  • Vehbi Koç Ödüllü heykeltıraş Canan Tolon'un Bulgaristan güzergahından Londra'ya gönderdiği enstalasyonun üç parçası gümrük güvenlik kontrolünde balyozla tahrip edildi.
  • Tolon, heykellerin şüpheli bulunduğu gerekçesiyle parçalandığını ve metal armatürlere prosedür gereği el konulduğunu duyurdu.
  • Sergi için hazırlanan tuvaller hasar görmedi; olayın hangi gümrük noktasında yaşandığına dair kesin bilgi paylaşılmadı.

Vehbi Koç Ödülü sahibi heykeltıraş Canan Tolon, Londra'daki Dirimart galerisinde sergilenmesi planlanan eserlerinin gümrükte zarar gördüğünü duyurdu. Sanatçının Bulgaristan güzergahından Londra'ya gönderdiği enstalasyona ait üç parça, güvenlik kontrolü sırasında tahrip edildi. Tolon, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak eserlerinin balyozla parçalandığını belirtti.

"ŞÜPHELİ DİYE BALYOZLA PARÇALADILAR"

Canan Tolon, yaptığı paylaşımda heykellerinin gümrükte şüpheli bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el koyuldu."

Sanatçının paylaştığı fotoğraflarda, beton heykellerin parçalanmış halde olduğu ve çevreye dağılan molozların yanında bir balyoz bulunduğu görüldü.

"İÇİNİ GÖREMEDİKLERİ İÇİN AÇMIŞLAR"

T24'ten Faruk Ekici'ye konuşan Tolon, yaşananları anlamakta güçlük çektiğini belirterek kimseyi haksız yere suçlamak istemediğini söyledi.

"Türkiye'ye giren çıkan o kadar çok heykel var ki, mermer, taş. Yani niçin buna böyle takıldılar, onu da anlamış değilim. Bulgaristan güzergahından Londra'ya giden bir enstalasyondu. Bu da enstalasyonun üç parçasıydı. Yani bunları böyle sanki büyük bir zevkle içini göremedikleri için içini açmışlar."

METAL İSKELETLERE DE EL KONULDU

Heykellerin zarar gördüğünü galerinin gönderdiği fotoğraflarla öğrendiğini anlatan Tolon, sergi için hazırlanan tuvallerin hasar almadığını belirtti. Sanatçı, eserlerin içindeki demir iskeletlerin korunmasını istediğini ancak metal armatürlere de prosedür gerekçesiyle el konulduğunu ifade etti.

Olayın hangi gümrük noktasında yaşandığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İlgili Haberler
İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Talebi kabul edildi
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Gemlik'te otoyolda facia! Kaza yapan araca ve yardıma koşanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Yardıma koştular, arkadan gelen otomobil çarptı! 1 ölü, 9 yaralı
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı

Uyanır uyanmaz yola çıktı! Emre'den flaş karar

Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

Trump'ın yenilgisi sonrası kritik eşik aşıldı! Fiyatlar uçuşa geçti