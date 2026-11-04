DEVA lideri Babacan, piyasa kayıplarını Cumhurbaşkanlığı sisteminin çöküşüne bağladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili, "Bu büyük dolandırıcılık olayı ve arkasından finansal piyasalarda yaşanan kayıplar ortaya hayati bir ders koymuştur. Yaşadığımız aslında sadece piyasalarda yaşanan bir çöküş değildir. Yaşadığımız, bir yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çöküşüdür. Karşımızdaki resim, bu sistemin, devletin bütün kurumlarını yerle yeksan edişinin resmidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Babacan, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili, "Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığı patlayalı 1,5 ay geçti ama hala milletin soruları cevapsız. Bu kadar büyük bir dolandırıcılık hadisesi, bu kadar uzun bir süre devam ettiğine göre bürokrasi ve siyasi iktidar içinden kesinlikle destek almış demektir. Belli ki piyasa aktörleri, bürokrasi ve siyasi iktidar içinden insanlar örgütlü bir biçimde bu suçu işlemişler. Hep karşımıza çıkan o şer üçgeni yine devrede. Ancak dikkat edin; üçgenin sadece piyasa aktörleri ve bürokrasiye operasyonlar yapılıyor. Fakat üçgenin siyasi iktidar köşesine ilişen yok. Bu böyle olmaz. Bu hadisenin afişe edildiği gün de söyledim; listeyi açıklayın, ilgili kurumların başındaki insanların tamamını görevden alın. Tam yetkili bir görev gücü kurarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını ifade ettim. Tam 45 gün geçti ancak birer birer ve yavaş yavaş dediğimize geliyorlar. Dün Fon Kurulu masasında oturanlar, bugün tutuklanıyorlar. Ağustos ayının sonundan ekim ayının sonuna kadar halka açık şirketlerimizdeki değer kaybı 173 milyar doları geçti. Ağustos ayı sonunda borsaya açık 600'ün üzerindeki şirketlerin toplam değeri 479 milyar dolar, ekim ayının sonunda ise 306 milyar dolar yani 173 milyar dolarlık değer kaybı var. Bu rakamı Türk lirası cinsinden ifade etmek de fayda var; 173 milyar dolar, 8 trilyon 650 milyar lira demek" dedi.

'SOYGUN ÇARKI KURMUŞLAR'

Yönetim sistemlerinin asıl sınavlarını büyük felaket anlarında verdiğini kaydeden Babacan, "Bu büyük dolandırıcılık olayı ve arkasından finansal piyasalarda yaşanan kayıplar ortaya hayati bir ders koymuştur. Yaşadığımız aslında sadece piyasalarda yaşanan bir çöküş değildir. Yaşadığımız, bir yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çöküşüdür. Karşımızdaki resim, bu sistemin, devletin bütün kurumlarını yerle yeksan edişinin resmidir. Şimdi adeta bir deprem alanında dolaşıyor, bütün kurumların denetim ve kontrol mekanizmalarının yıkıntılarıyla karşılaşıyor ve şaşırıyoruz. Aslında şaşıracak hiçbir şey yok. 86 milyonluk koca bir ülkeyi, tek bir kişi, tek bir imzayla yönetmeye kalkarsa olacak olan budur. Türkiye gibi büyük ve dünya ile entegre bir ülkeyi kurumsal mekanizmaları felç ederek, hukuku yok sayarak yönetemezsiniz. Yönetmeye çalışırsanız, oluşan boşluğu, sırtını kamu gücüne yaslayan şahsi menfaat ve çıkar yapılanmaları doldurur. Bu yapılar, kendilerini siyasi güç odağıyla ilişkilendirme yoluyla, hesap vermekten ve sorgulanmaktan muafiyet kazanarak istedikleri gibi at koşturabilirler. İşte durum ortada; bunlar Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan, devletten çekinmeden örgütlü ve kalıcı bir soygun çarkı kurmuşlar, yıllarca bu çarkı döndürmüşler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı