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Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

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Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Haber Videosunu İzle
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
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Kazakistan'da Cengiz Han'ın kayıp mezarını ve hazinesini arayan bir adam, inceleme yaptığı bölgede kayaların hızla hareket ettiğini ve gizemli sesler çıkardığını belirterek "Cengiz Han'ın mezarı burada ise onu bulmak mümkün değil" dedi.

Kazakistan'da Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın nerede olduğu bilinmeyen kayıp mezarını ve hazinesini arayan bir araştırmacı, inceleme yaptığı bölgede tanık olduğu doğa olayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Araştırma yürüttüğü sahada kayaların hızla hareket ettiğini fark eden adam, o anları kayda alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ HAN'IN MEZARI BURADA İSE..."

Bölgedeki hareketliliği ve çıkan sesleri kaydettiği sırada şaşkınlığını gizleyemeyen araştırmacı, Moğol hükümdarının mezarının bulunmasının imkansızlığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Cengiz Han'ın mezarı burada ise onu bulmak mümkün değil, şu sesi dinleyin anlayacaksınız."

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI 

Kayaların gizemli şekilde hareket ettiği anlara ilişkin görüntüler ve çıkan sesler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bir kesim bunun montaj olabileceğini belirtirken bir kesim de "Başınıza bir iş gelmesini istemiyorsanız aramayın artık" diyerek uyarıda bulundu. 

Kaynak: Haberler.com
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