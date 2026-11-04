Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Sarıgül hakkındaki yolsuzluk ve taciz iddiaları gündemdeki yerini korurken, Şişli Belediyesi dönemindeki "makam arkası yatak odası" iddialarının ardından Sarıgül'ün evinde yapılan bir çekimde "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı yatak odasından çıkardığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

  • Eski Şişli Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yolsuzluk, kara para aklama, haksız zenginleşme ve gizli kasa iddiaları dile getirildi.
  • Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde lise öğrencisi olan bazı kişilerin, belediye binasındaki makam odasının arkasında oluşturulan yatak odasında baskı ve zorlamayla masaj yaptırıldığı öne sürüldü.
  • Sarıgül'ün evinde gerçekleştirilen çekim sırasında kaydedilen ve kamera yatak odasına yöneldiğinde çekimin engellendiği anları içeren görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Eski Şişli Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dile getirilen yolsuzluk, kara para aklama, haksız zenginleşme ve gizli kasa iddialarının yanı sıra, bir dönem yakın korumalığını yapan kişinin itiraflarıyla başlayan skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DÖNEMİNE İLİŞKİN AĞIR İDDİALAR

Gündeme düşen gelişmelerin ardından, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde lise öğrencisi olan bazı kişilerin de mağdur edildiği öne sürüldü. İddia sahibi mağdurlardan biri, belediye binasındaki makam odasının arkasında özel olarak oluşturulan yatak odasında kendilerine baskı ve zorlamayla masaj yaptırıldığını ileri sürdü.

EVDEKİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Tepkiler ve iddialar sıcaklığını korurken, Sarıgül'ün geçtiğimiz yıllarda evinde gerçekleştirilen bir çekim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Söz konusu videoda, ev gezisi sırasında kameranın yatak odasına yönelmesi üzerine Sarıgül'ün araya girerek çekimi engellediği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda geçen diyalog ve detaylar şu şekilde yansıyor:

— "Siz nerede kalıyorsunuz?"

— "Benim kaldığım oda da burası."

— "Odanız çok afilli vallahi."

Kamera odaya doğru yöneldiği sırada Sarıgül'ün "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı dışarı çıkardığı ve "Hadi gel Taylancığım" sözleriyle ekibi evin başka bir bölümüne yönlendirdiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı

Radikal karar! Suriyelileri sınır dışı etmeye başladılar
Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Kuran kurslarına sapik diyenler kendinizden olunca nasılda sesiniz çıkmıyor sizi namusuzlar siz İslam'a düşman siniz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

emin kardeşim sizi alkışlıyorum. bunlar ilkesizdir. Zsa Zsa Gabor, evliyken ve daha 15 yaşındayken kiminle birlikte olmuş, onu bilmezler, bilenler de gizler sonra kalkar müslümanlara iftira atarlar.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Öncelikle ben kendiniz dediklerinden değilim bu adamı sevmem, hayatımda sol partilere bir kez oy verdim Belediye seçimlerinde Çerçioğlu'na o da agepeye geçti:)) Şimdi soruyorum peki 6 yaşında bebelere nikah kıyanlar, vakıf, tarikat yurtlarında olanlar yalan mı?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

kameramana mi sulanıyor banamı öyle geldi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

hahahahahaha aynen valla

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

ne ayak yaa bu sarımtırak gül işi? bakalım durum nereye evrilecek, sabırsızlıkla bekliyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Sırf parti uğruna böyle adamlar vekil yapiliyor yazık bu ülkeye yaw

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! TBMM gündemine taşındı

Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki