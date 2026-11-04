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Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var

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Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından sağ ve aşırı sağ siyasetin dünya genelinde güç kaybetmeye başladığını savundu. Brezilya ve ABD'deki seçim sonuçlarını örnek gösteren Sanchez, "Brezilya'da oldu, şimdi ABD'de oldu ve yakında İspanya'da da olacak" diyerek ülkesindeki sağcı muhalefete mesaj verdi.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya ve ABD'deki seçim sonuçlarını örnek göstererek benzer bir siyasi değişimin İspanya'da da yaşanacağını savundu.
  • Sanchez, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre kontrolünü ele geçirmesini, aşırı sağın uluslararası ölçekte güç kaybettiği görüşünü destekleyen bir gelişme olarak değerlendirdi.
  • İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde PSOE, PP ve Vox başta olmak üzere siyasi partiler yarışacak.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları Avrupa'da da yankı buldu. Demokrat Parti'nin seçimlerde elde ettiği başarıyı değerlendiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sonuçların yalnızca ABD siyaseti açısından değil, uluslararası siyasi dengeler bakımından da önemli olduğunu savundu. Sanchez, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Brezilya ve ABD'deki seçim sonuçlarını örnek göstererek benzer bir değişimin İspanya'da da yaşanacağını ileri sürdü.

"AŞIRI SAĞ DALGA ARTIK BÜYÜMÜYOR, ÇÖKÜYOR"

Sanchez, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan seçmenlerinin Trump yönetiminin politikalarına karşı oy kullandığını savundu.

İspanya Başbakanı, ABD'deki seçmenlerin yoksulluğu artırdığını düşündüğü politikalara, nefrete, cinsiyetçiliğe, iklim değişikliğinin inkarına ve seçkinlere tanınan ayrıcalıklara karşı tavır aldığını öne sürdü.

Sanchez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'da oldu. Şimdi ABD'de oldu. Yakında İspanya'da da olacak."

İspanya'daki muhalefet liderleri Alberto Nunez Feijoo ve Santiago Abascal'a da seslenen Sanchez, "Feijoo ve Abascal'ın katılmaya çalıştığı aşırı sağ dalga artık büyümüyor, çöküyor" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN PARTİSİNİN YENİLGİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar, Cumhuriyetçilere karşı önemli kazanımlar elde ederek Kongrenin kontrolünü ele geçirdi. Seçim sonuçları, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan bölümünde siyasi dengelerin değişmesine yol açtı.

Sanchez ise Demokratların başarısını, sağ partilerin uluslararası ölçekte güç kaybettiği yönündeki görüşünü destekleyen bir gelişme olarak değerlendirdi.

İspanya Başbakanı'nın açıklamaları, ülkesinde 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere haftalar kala geldi.

BREZİLYA'DAKİ SEÇİM SONUCUNU DA HATIRLATTI

Sanchez'in açıklamasında işaret ettiği bir diğer ülke Brezilya oldu. Brezilya'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva, rakibi Flavio Bolsonaro'yu mağlup ederek yeniden seçilmişti.

Lula'nın zaferinin ardından da benzer açıklamalarda bulunan Sanchez, ilerici siyasetin uluslararası alanda yeniden güç kazanmaya başladığını savunmuştu.

İspanya Başbakanı, ABD'deki seçim sonuçlarının ardından aynı değerlendirmesini yineleyerek Brezilya'da başlayan siyasi değişimin ABD'de devam ettiğini ve İspanya'ya da yansıyacağını ileri sürdü.

GÖZLER 29 KASIM'DAKİ İSPANYA SEÇİMLERİNDE

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Alberto Nunez Feijoo'nun liderliğindeki Halk Partisi (PP) ve Santiago Abascal'ın liderliğindeki Vox başta olmak üzere siyasi partiler yarışacak.

Sanchez, ABD'deki seçim sonuçlarının İspanya'daki siyasi atmosferi de etkileyebileceğini savunurken bu değerlendirmenin henüz bir seçim sonucuna dayanmadığına dikkat çekiliyor. ABD ve Brezilya'daki sonuçların İspanyol seçmenlerin tercihlerini ne ölçüde etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Demokratların ABD'deki başarısını değerlendirdiği açıklamasında, Brezilya'da başlayan ve ABD'de devam ettiğini düşündüğü siyasi değişimin İspanya'da da görüleceğine inandığını söyledi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

netanyahu destekçileri hep kaybetti. sırbistanda vucic netanyahu konuşurken salonu terk etmemeişti... macaristanda orban netanyahuyu ülkesinde ağırlamıştı..brezilyada kaybeden kişi netanyahuyu destekçisiydi..arjantin ispanya maçında netnayahu arjantini desteklemişti..en son netanyahunun kendisi kaybeti şimdide trump

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

kötüler hep kaybeder demek istemiş

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Allah haklının yanındadır! Unutmayın!

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Haber Yorumlarıvedat cici:

ADAMSIN SANCHEZ

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