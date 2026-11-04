Denizli Merkezefendi'de belediye temizlik işçisi çöp kamyonu ile direk arasında öldü

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, elektrik direği ile çöp kamyonu arasına sıkışan belediye temizlik işçisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yakup Esen (45), Çakmak Mahallesi'nde çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan M.Ö'nün kullandığı 34 EUR 586 plakalı çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Belediye başkan yardımcısı Osman Bartal, sosyal medyadaki paylaşımında, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma arkadaşımız Yakup Esen'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA