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Çorum Sungurlu'da tır kazasında ölen eski milli güreşçi ve eşi toprağa verildi

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Çorum Sungurlu'da tır kazasında ölen eski milli güreşçi ve eşi toprağa verildi
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Çorum Sungurlu'da dün tır ile otomobilin çarpıştığı kazada eski milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Hıdırlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli güreşçi ve eşi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Sungurlu-Boğazkale kara yolu Yekbas köyü mevkiinde meydana geldi. Burak Ünal (30) yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı tır çarpıştı. Kazada, eski milli güreşçi Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, işlemlerinin ardından il merkezindeki Hıdırlık Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri, gözyaşları arasında Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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