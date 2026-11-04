İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük için gündeme gelen Sergio Conceiçao ile anlaşmanın neden gerçekleşmediğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Portekizli çalıştırıcıyla görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve İstanbul'a davet etmeye hazırlandığı süreçte yaşanan gelişmenin, anlaşmayı son anda bozduğu belirtildi.

SON ANDA ÜCRET TALEBİNİ ARTIRDI

Fenerbahçe yönetiminin Sergio Conceiçao ile sözleşme imzalamaya yaklaştığı ancak Portekizli teknik adamın son aşamada mali şartlarda değişiklik istediği öne sürüldü. Conceiçao'nun ücret talebini artırmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerin görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı. Böylece büyük ölçüde sağlanan anlaşma resmiyete dökülmeden sona erdi.

BEŞ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF BEKLİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Sergio Conceiçao'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Romano'ya göre Portekizli teknik adam, kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istiyor ve bu liglerden gelecek teklifleri bekliyor. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao, 30 Haziran'dan bu yana herhangi bir takımın başında bulunmuyor.