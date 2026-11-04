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Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

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Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde bir otomobilin arka tekerine yılan girdi. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan araç sahibi 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koruyucu eldiven kullanarak yılanı tekerden çıkardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobilin arka tekerine giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ÇIKARAMAYINCA 112'YE HABER VERDİ

Olay, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin arka tekerine yılan girdi. Yılanı fark eden araç sahibi, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KORUYUCU ELDİVENLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, koruyucu eldiven kullanarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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