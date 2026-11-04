Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Deniz Undav'ın maçtan sonra ne yaptığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Undav'ın maçtan sonra ne yaptığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Deniz Undav'ın maçtan sonra ne yaptığı ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz, Deniz Undav ile yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi. Milli futbolcu, Undav'ın kendisinden özür dilediğini belirterek aralarında herhangi bir sorun kalmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu, hem üst üste gelen galibiyetleri değerlendirdi hem de maç sırasında Deniz Undav ile yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarını tebrik etti.

Milli futbolcu, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DENİZ UNDAV'IN ÖZÜR DİLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Deniz Undav ile yaşadığı gerginliğe de değinen Barış Alper, olayın büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Stuttgartlı futbolcunun kendisinden özür dilediğini açıklayan milli yıldız, aralarında herhangi bir problem bulunmadığını vurguladı.

Barış Alper Yılmaz, "Saha içinde yaşanan saha içinde kalır. Her rakibe saygılıyız, biz Galatasaray futbolcusuyuz. Deniz Undav ile ufak bir gerilme yaşandı, sonra geldi özür diledi. Hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz." dedi.

İKİ FUTBOLCU DA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı faulün ardından Deniz Undav, milli futbolcuyu itmişti. Bunun üzerine Barış Alper'in rakibinin yakasını tutmasıyla iki oyuncu arasında tartışma yaşanmıştı. Diğer futbolcuların da araya girdiği gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart göstermişti. Maç sonrasında gelen açıklamayla birlikte iki futbolcu arasındaki gerginliğin sona erdiği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti

Trump'tan seçim ortasında dikkat çeken karar! 7 gün sürecek
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
İsrail’e giden yolcu gemisine bomba ihbarı! Bin 537 kişi tahliye edildi

İsrail'e giden gemide alarm! Bir ihbarla ortalık karıştı

Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı

Radikal karar! Suriyelileri sınır dışı etmeye başladılar
Ukrayna'da işkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı

İşkence iddiası ortalığı karıştırdı! Halk askeri binayı bastı
ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

Trump seçim gecesi ağzını bozdu: Beni asıl rahatsız eden...
İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata tırmandı! Dairede kimse yokmuş

Nişanlısına ulaşamayınca örümcek adam kesildi!

ABD'den Venezuela'da yeni hamle! Kalıcı askeri varlık masada

ABD'den Venezuela'da yeni hamle! Kalıcı askeri varlık masada