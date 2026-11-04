Deniz Undav'ın maçtan sonra ne yaptığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu, hem üst üste gelen galibiyetleri değerlendirdi hem de maç sırasında Deniz Undav ile yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarını tebrik etti.

Milli futbolcu, "Mutluyuz. Arka arkaya 2. galibiyetimizi aldık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu turnuva başka bir turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel deneyimler kazandık, bu sene de onun üstüne çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DENİZ UNDAV'IN ÖZÜR DİLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Deniz Undav ile yaşadığı gerginliğe de değinen Barış Alper, olayın büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Stuttgartlı futbolcunun kendisinden özür dilediğini açıklayan milli yıldız, aralarında herhangi bir problem bulunmadığını vurguladı.

Barış Alper Yılmaz, "Saha içinde yaşanan saha içinde kalır. Her rakibe saygılıyız, biz Galatasaray futbolcusuyuz. Deniz Undav ile ufak bir gerilme yaşandı, sonra geldi özür diledi. Hiçbir sorun yok. Gayet iyiyiz." dedi.

İKİ FUTBOLCU DA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı faulün ardından Deniz Undav, milli futbolcuyu itmişti. Bunun üzerine Barış Alper'in rakibinin yakasını tutmasıyla iki oyuncu arasında tartışma yaşanmıştı. Diğer futbolcuların da araya girdiği gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart göstermişti. Maç sonrasında gelen açıklamayla birlikte iki futbolcu arasındaki gerginliğin sona erdiği öğrenildi.