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Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

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Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
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TBMM lokantasında yenilen bir yemeğe ait adisyonda çorbanın 30 TL, bifteğin 275 TL ve ayranın 20 TL olması tartışma yarattı.

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı. Dışarıdaki restoran fiyatlarına kıyasla oldukça uygun kalan adisyon detayları, o malum tartışmayı yeniden alevlendirdi.

MECLİS LOKANTASINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Testo Taylan'ın paylaştığı adisyona göre, Meclis lokantasında yenilen yemeklerin fiyat listesi şu şekilde yansıdı:

  • 3 Mercimek Çorba: 90,00 TL
  • 1 Ciğer Şiş Izgara: 412,50 TL
  • 3 Kuzu Külbastı: 825,00 TL
  • 1 Mantar Soslu Biftek: 275,00 TL
  • 1 Kutu Büyük Ayran: 20,00 TL
  • 2 Kavurmalı Pide: 350,00 TL
  • 1 Mevsim Salata: 30,00 TL
  • 3 Vişneli Tayfir: 320,00 TL

Adisyondaki çorba ve et yemeklerinin piyasa ortalamasının hayli altında olması kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıT Y:

Onlar bizim kıymetlilerimiz...Onlar doysun varsın biz aç kalalım!!!

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Asgari ücret alan işçinin evladı devlet okulu kantininde tost ve ayrana 150 TL ödesin, 310 bin TL aylık maaş alan vekilde meclis lokantasında bifteği 275 TL' ye yiyorsa bu dava en adaletli şekilde mahşerde görülür.

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Haber Yorumlarıakar.m:

kimse meclis lokantasının neden ucuz olduğunu düşünmüyor galiba millet kimi vekil seçse aklına estiği zaman gideyim şu vekili göreyim diyor vekiller günde 10 tane misafir ağırlıyor adam geldim yemek yemedim diyor vekil ne yapsın yokmu desin biz dışarda bir yemek ısmarlıyoruz vekiller günde allah bilir kaç kez yemek ısmarlıyor böyle düşünmek lazım

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Haber YorumlarıBerat Özker:

Kademeli emeklik çıkmali bizim primlerimiz o menude

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Haber Yorumlarıkerem can:

Olması gereken o zaten. Dışarda da aynısı olması lazım.

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