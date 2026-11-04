Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM lokantasında yenilen bir yemeğe ait adisyonda çorbanın 30 TL, bifteğin 275 TL ve ayranın 20 TL olması tartışma yarattı.
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı. Dışarıdaki restoran fiyatlarına kıyasla oldukça uygun kalan adisyon detayları, o malum tartışmayı yeniden alevlendirdi.
MECLİS LOKANTASINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR
Testo Taylan'ın paylaştığı adisyona göre, Meclis lokantasında yenilen yemeklerin fiyat listesi şu şekilde yansıdı:
- 3 Mercimek Çorba: 90,00 TL
- 1 Ciğer Şiş Izgara: 412,50 TL
- 3 Kuzu Külbastı: 825,00 TL
- 1 Mantar Soslu Biftek: 275,00 TL
- 1 Kutu Büyük Ayran: 20,00 TL
- 2 Kavurmalı Pide: 350,00 TL
- 1 Mevsim Salata: 30,00 TL
- 3 Vişneli Tayfir: 320,00 TL
Adisyondaki çorba ve et yemeklerinin piyasa ortalamasının hayli altında olması kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.