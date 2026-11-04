Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

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Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı. Dışarıdaki restoran fiyatlarına kıyasla oldukça uygun kalan adisyon detayları, o malum tartışmayı yeniden alevlendirdi.

MECLİS LOKANTASINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Testo Taylan'ın paylaştığı adisyona göre, Meclis lokantasında yenilen yemeklerin fiyat listesi şu şekilde yansıdı:

3 Mercimek Çorba: 90,00 TL

1 Ciğer Şiş Izgara: 412,50 TL

3 Kuzu Külbastı: 825,00 TL

1 Mantar Soslu Biftek: 275,00 TL

1 Kutu Büyük Ayran: 20,00 TL

2 Kavurmalı Pide: 350,00 TL

1 Mevsim Salata: 30,00 TL

3 Vişneli Tayfir: 320,00 TL

Adisyondaki çorba ve et yemeklerinin piyasa ortalamasının hayli altında olması kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.