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Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı

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Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı, yakın dostu Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Ilıcalı'nın "Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum" sözleri dikkat çekti.

  • Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Belözoğlu'nun Liverpool karşılaşmasının ardından takımın başına geçmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Belözoğlu'na başarı dileklerini ileten bir tebrik paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool karşılaşmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen 46 yaşındaki teknik adama futbol dünyasından tebrik mesajları gelirken en dikkat çekici paylaşımlardan biri Acun Ilıcalı'dan geldi.

ACUN ILICALI'DAN EMRE BELÖZOĞLU'NA TEBRİK

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. Belözoğlu'na başarı dileklerini ileten Ilıcalı, yakın dostuna seslenerek duygularını dile getirdi.

"ALLAH KALBİNE GÖRE VERDİ"

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle."

LIVERPOOL MAÇI SONRASI GÖREVE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşmaya varan Emre Belözoğlu'nun, Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmesinin ardından Samandıra'daki görevine başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme hazırlanan Belözoğlu'na Acun Ilıcalı'nın verdiği destek de dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com
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