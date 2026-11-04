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Adıyaman Kahta'da otomobil, anne ve iki çocuğunun üzerine sürdü, o anlar kamerada

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Adıyaman Kahta'da otomobil, anne ve iki çocuğunun üzerine sürdü, o anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Adıyaman Kahta'da otomobil, anne ve iki çocuğunun üzerine sürdü, o anlar kamerada
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tehlikeli manevralar yapan otomobil, yol vermek için duran aracın sağından geçerek anne ve iki çocuğunun üzerine sürdü. Panikle kaldırıma koşan anne ve çocukları ölümden dönerken o anlar araç kamerasına yansıdı, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafikte tehlikeli manevralar yapan ve kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğunu neredeyse altına alıyordu. Yaşanan o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesi Filistin Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, ani şerit değişiklikleri ve kontrolsüz manevralarıyla trafikte tehlike oluşturdu. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaları fark eden bir duyarlı otomobil sürücüsü durarak yayalara yol vermek istedi. Otomobilin durması ile anne ve iki çocuğu yolun karşı tarafına geçtikleri esnada bir otomobil hızlı bir manevrayla önünde duran otomobilin sağından geçerek yayaların üzerine sürdü. Bu esnada anne ve iki çocuğu panik içerisinde kaldırıma doğru koşuşturdu. Yaşanan bu anlar bir aracın kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Ölümden dönen anne ve iki çocuğu yaşadıkları şoku üzerlerinden atmaya çalışırken trafik magandası ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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