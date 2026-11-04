AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor" ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kon TV Ankara Haber Müdürü Çetin Altan'ın sorularını yanıtlayan Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerinin yanı sıra terörle mücadele, yolsuzluk iddiaları ve basın özgürlüğü konularında mesajlar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÇAĞRISI

Özgür Özel'in "Bir AK Partiliye sorun, Özgür Özel'in parayla işi olmaz der" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Yayman, CHP'nin kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin suçlamalarda bulundu. Kurultayda para dağıtıldığı iddialarını gündeme getiren Yayman, Özel'e doğrudan seslendi.

"Sayın Özgür Özel bir hayal kırıklığı yaratmıştır. CHP kurultayında pavyon kapılarında para dağıtmak suretiyle, para kuleleriyle CHP kurultayını satın almışlardır. Bu akçalı işler daha sonra adaylık süreçlerinde de devam etti."

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel kendine çok güveniyorsa, Anadolu Soruyor programından hodri meydan diyorum! Çıksın karşıma, Cumhurbaşkanı adayı olsun da görelim."

Yayman'ın kurultay ve adaylık süreçlerine yönelik ifadeleri, kendisinin dile getirdiği iddialar niteliği taşıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ANADOLU SEÇİYOR"

ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye siyasetine etkisine ilişkin yorumları da değerlendiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğinin Amerikan seçimleriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

"Türkiye'de maalesef bilgi sahibi olmadan yorum sahibi olan bir kitle var. Cumhurbaşkanımızı Amerikalılar, Fransızlar ya da İngilizler seçmiyor; Kayseri seçiyor, Rize seçiyor, Trabzon, Hatay seçiyor. Yani Anadolu seçiyor."

Yayman, Türkiye'deki siyasi dengelerin ülke seçmeninin iradesiyle belirlendiğini vurguladı.

"SİLAHLAR SADECE ELDEN DEĞİL, GÖNÜLDEN DE BIRAKILMALI"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yayman, sürecin kişilere indirgenmemesi gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üstlendiği rollere dikkat çekti.

Silah bırakma ve örgütün kullandığı alanların boşaltılmasına ilişkin tespitlerin önemini vurgulayan Yayman, "Çok şükür iki buçuk yıldır şehit cenazesi gelmiyor. Ancak bizim için temel mesele, silahların sadece elden değil; gönülden de bırakılması ve zihinden tamamen çıkartılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yayman, sürecin magazinsel tartışmalar ve kişiler üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı

"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Belediyelerle ilgili fon soruşturmaları ve usulsüzlük iddialarına ilişkin de konuşan Yayman, yolsuzluk iddialarının siyasi parti ayrımı yapılmadan soruşturulması gerektiğini savundu.

"Haramla helali birbirine karıştıranlarla, mala dokunanlarla biz asla yol yürümeyiz" diyen Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu herkes bilsin ki hırsızın partisi olmaz; milletin parasına el uzatanın partisi olmaz. Bu usulsüzlüğü yapan ister CHP'li, ister başka partili, isterse AK Parti'li olsun fark etmez."

Yayman, elinde yolsuzluğa ilişkin bilgi ve belge bulunan kişilere savcılığa başvurma çağrısı yaparak kendisinin de böyle bir başvuruya eşlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SOSYAL MEDYA MESAJI

Gazetecilerin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yayman, basın özgürlüğünün esas olduğunu savundu. Gazetecilik faaliyetleriyle suç örgütleri adına hareket edilmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini belirten Yayman, "Türkiye bir hukuk ve anayasa devletidir, hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Sosyal medyanın çocuk istismarı, uyuşturucu ve dezenformasyon gibi sorunlar nedeniyle milli güvenlik açısından risk oluşturduğunu öne süren Yayman, toplumun ve ailenin korunması amacıyla yapılan düzenlemeleri savundu.