Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’de ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadını da Demokratlara kaptıran Başkan Donald Trump, 20 yıl önce benzer bir tabloyla karşılaşan George W. Bush’un kaderini paylaştı. Bush 2006'da Irak Savaşı’nın gölgesinde iki kanadı kaybetmişti. Trump’ın yenilgisi ise yüksek fiyatlar ve İran’daki savaşa yönelik seçmen tepkisiyle ilişkilendirildi. Trump, 1954'ten bu yana bunu yaşayan ikinci Cumhuriyetçi başkan oldu.

  • ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolü Demokratlara geçti; azınlıktaki bir partinin Kongre'nin her iki kanadını tek gecede kazanması 2006'dan bu yana ilk kez gerçekleşti.
  • Trump, 1954'ten bu yana tek bir ara seçimde Kongre'nin iki kanadını da kaybeden ikinci Cumhuriyetçi başkan oldu; ilk isim 2006'da aynı sonucu alan George W. Bush'tu.
  • 2006 ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde 30, Senato'da 6 sandalye kaybetmiş ve Nancy Pelosi ABD tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gelen ilk kadın olmuştu.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Demokratlara geçmesi, Washington’da 20 yıl önceki seçimleri yeniden gündeme getirdi. NBC News’e göre azınlıktaki partinin Kongre’nin her iki kanadını tek gecede ele geçirmesi, 2006'dan bu yana ilk kez yaşandı.

20 YIL ARAYLA AYNI SONUÇ

Reason dergisinin değerlendirmesine göre Trump, 1954'ten bu yana tek bir ara seçimde Kongre’nin iki kanadını da kaybeden ikinci Cumhuriyetçi başkan oldu. Bu listedeki diğer isim, 2006'da aynı sonuçla karşılaşan George W. Bush. İki başkan arasındaki bir başka benzerlik de zamanlama. Bush da yeniden seçilmesinin ardından iki yıl geçmeden Kongre’yi kaybetmişti.

BUSH’UN 2006 YENİLGİSİ

7 Kasım 2006'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde 30, Senato’da ise 6 sandalye kaybetti. Bu sonuçla Kongre’nin iki kanadının kontrolü de Demokratlara geçti. Seçimlerin ardından Nancy Pelosi, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gelen ilk kadın oldu. Sonucu değerlendiren Bush ise yaşananları “a thumping” yani “ağır bir darbe” sözleriyle yorumlamıştı.

BUSH’TA IRAK, TRUMP’TA İRAN

İki seçimin arka planındaki benzerlikler de dikkat çekti. Bush döneminde Cumhuriyetçilerin yenilgisi Irak Savaşı’na yönelik halk tepkisi ve Katrina Kasırgası sonrası hükümetin geç kaldığı yönündeki eleştirilerle açıklanmıştı. Washington Post’a göre Demokratlar bu kez yüksek fiyatlar ve İran’daki savaşa yönelik seçmen hoşnutsuzluğundan güç aldı ve Teksas, Kansas gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi bölgelerde de koltuk kazandı. NBC News, Demokratların bu sonucu Trump’ın üç başkanlık seçiminde de kazandığı eyaletlerden geçen zorlu bir haritaya rağmen elde ettiğine dikkat çekti.

ONAY ORANLARINDAKİ BENZERLİK

Newsweek’in seçimlerden bir hafta önce yayımladığı analizde, Trump’ın onay oranlarının Bush’un 2006 yenilgisi öncesindeki seyrine benzediği ifade edildi. Bush, ara seçimlere yüzde 37 onay oranıyla girmişti. Aynı analizde iki durumun birebir aynı olmadığı da vurgulandı. Trump’ın ikinci dönemi 4 yıllık bir aranın ardından başladı. Ülkedeki siyasi ittifaklar ve seçim bölgeleri de 2006'dan bu yana önemli ölçüde değişti.

TARİHTEKİ DİĞER ÖRNEKLER

ABD siyasi tarihinde başkanların ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadını da kaybetmesi nadir görülüyor. Demokrat Başkan Bill Clinton, 1994'te ilk döneminin ortasında iki kanadın da kontrolünü kaybetmiş ve görev süresinin geri kalanında Kongre çoğunluğunu yeniden kazanamamıştı. Barack Obama ise Kongre’yi iki ayrı seçimde kaybetti. Obama, 2010'da Temsilciler Meclisi’ni, ikinci dönemindeki 2014 ara seçimlerinde ise Senato’yu kaybetmişti.

TRUMP’IN İLK DÖNEMİNDE TABLO FARKLIYDI

Trump, ilk döneminde yapılan 2018 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde 41 sandalye kaybetmiş, ancak Senato’da 2 sandalye kazanmıştı. Joe Biden döneminde yapılan 2022 seçimlerinde ise Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni kaybetmiş, Senato’yu korumuştu.

“PUSULADA OLSAYDIM KAZANIRDIK”

Trump ise seçim gecesi CBS News’e yaptığı açıklamada Demokratları tebrik etti. Yenilginin nedenini kendisinin oy pusulasında yer almamasına bağlayan Trump, “Pusulada olsaydım kazanırdık” dedi.

İlgili Haberler
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladıTrump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörüTrump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesajSeçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetkiABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Türkiye karşıtı Chris Pappas ABD'de Senatoya seçildi

Türkiye karşıtı siyasetçi ABD'de seçimi kazandı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak

451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak!
Bakan Murat Kurum COP31 zirvesine 5 gün kala özel video yayınladı

Dünya Antalya'ya kilitlendi! Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken video
Şanlıurfa'da aile katliamı: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı

22 yaşındaki genç dehşet saçtı! Bu evden 2 cenaze çıktı

Alaska'da 'aynı isimli aday' krizi: Seçmenin kafası fena karıştı

Seçimde ikisi yarışıyor ama suçlanan isim bambaşka biri!

İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı

İran'dan vatandaşlarına tüm dünyanın uykularını kaçıracak uyarı