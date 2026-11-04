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Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

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Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
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İspanya futbolu, bir futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sahalarda yaşanan yeni bir olayla sarsıldı. Albacete-Sabadell karşılaşmasında başına darbe alan Quadri Liameed bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı. Olay, 30 yaşındaki Jesus de Miguel'in sahada geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirmesinden yalnızca bir gün sonra yaşandı.

  • İspanya 2. Ligi'nde Albacete-Sabadell maçında Jose Corpas'ın vole vuruşu, Sabadell futbolcusu Quadri Liameed'in başına isabet etti; bilincini kaybeden oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Pozisyonda rakibinin başına darbe vuran Jose Corpas hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı; Liameed'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
  • Olay, Tenerife-Andorra maçında rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki Jesus de Miguel'in kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmesinden bir gün sonra yaşandı.

İspanya 2. Ligi'nde Albacete'nin Sabadell'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadele sırasında rakibinin ayağından başına darbe alan Sabadell futbolcusu Quadri Liameed, bilincini kaybederek yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan futbolcunun yaşadığı olay, İspanya futbolunda peş peşe gelen üzücü gelişmelere bir yenisini ekledi.

VOLE VURUŞU BAŞINA İSABET ETTİ

Karşılaşmada Albacete forması giyen Jose Corpas'ın vole vuruşu, Sabadell futbolcusu Quadri Liameed'in başına isabet etti. Aldığı sert darbenin ardından bilincini kaybeden Liameed, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Sağlık ekipleri futbolcuya sahada ilk müdahaleyi yaparken karşılaşmada endişeli anlar yaşandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sahadaki ilk müdahalenin ardından Quadri Liameed, ambulansla hastaneye sevk edildi. Pozisyonda rakibinin başına darbe vuran Jose Corpas ise hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı. Liameed'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BİR GÜN ÖNCE FUTBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya futbolunda yaşanan bu olay, Jesus de Miguel'in ölümünün ardından geldi. Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki futbolcunun kalbi durmuştu. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan De Miguel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

CD Tenerife, 3 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Futbolcunun ölümünün üzerinden yalnızca bir gün geçmişken Quadri Liameed'in de bilincini kaybederek hastaneye kaldırılması, İspanya futbolunda endişeleri artırdı.

Kaynak: Haberler.com
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