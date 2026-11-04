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Hatay'da turuncu kodlu sağanak 3 ilçede yaşamı olumsuz etkiledi

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Hatay'da turuncu kodlu sağanak 3 ilçede yaşamı olumsuz etkiledi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'da sağanak, Antakya, İskenderun ve Arsuz'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Arsuz-İskenderun kara yolu ulaşıma kapanırken, Arsuz'da bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı.

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Su birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sağanak nedeniyle yolda kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekildi.

Arsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, belediye ekipleri, kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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