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Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj

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Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin başına geçen eski hocası Emre Belözoğlu'na "Yolun açık olsun hocam'' sözleriyle başarılar diledi.

Kariyerini dünya devi Real Madrid’de sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan eski hocası Emre Belözoğlu’nu unutmadı.

ARDA'DAN EMRE BELÖZOĞLU İÇİN PAYLAŞIM

Genç yıldız, sarı-lacivertli ekibin başına geçen deneyimli çalıştırıcı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.  Fenerbahçe altyapısından yetiştiği dönemde ve A takım seviyesinde gelişiminde büyük pay sahibi olan Emre Belözoğlu’na desteğini gösteren Arda, Emre Belözoğlu'nun giydiği milli takım formasıyla bir fotoğraf paylaşarak "Yolun açık olsun hocam" notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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