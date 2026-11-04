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Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

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Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG, deplasmanda Villarreal'i 6-0 mağlup etti. İlk 17 dakikada 4 gol bulan Fransız devi, rakibine kabus yaşatırken tribünlerdeki Villarreal taraftarları takımlarını protesto etti. Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yapan PSG, puanını 12'ye yükseltti.

  • PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Villarreal'i 6-0 yendi.
  • PSG ilk 17 dakikada Joao Neves, Desire Doue, Mayulu ve Fabian Ruiz'in golleriyle 4-0 öne geçti; Fabian Ruiz 50. dakikada bir gol daha attı, David Boly 78. dakikada skoru 6-0 yaptı.
  • PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı; Villarreal 3 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ( Psg ), İspanya deplasmanında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Psg, henüz maçın başında bulduğu üst üste gollerle rakibini adeta sahadan sildi. Fransız ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 6-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

İLK 17 DAKİKADA 4 GOL ATTILAR

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Psg, 9. dakikada Joao Neves'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Desire Doue farkı ikiye çıkarırken 13. dakikada Mayulu sahneye çıktı. Fransız ekibi, 17. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Henüz maçın ilk bölümünde dört farklı geriye düşen Villarreal, PSG'nin hücumlarına karşılık vermekte zorlandı.

TARAFTARLAR KENDİ TAKIMLARINI PROTESTO ETTİ

PSG'nin 17 dakikada bulduğu 4 golün ardından Villarreal tribünlerinde tepki sesleri yükseldi. Takımlarının kısa sürede farklı geriye düşmesine öfkelenen İspanyol taraftarlar, futbolcuları protesto etti.

PSG İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 50. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle farkı beşe çıkardı. Fransız temsilcisi, 78. dakikada David Boly'nin kaydettiği golle skoru 6-0 yaptı ve karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın da rakiplerinden biri olan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı. Fenerbahçe ile de karşılaşacak olan Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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