Kocaeli İzmit'te eşini tüfekle öldüren kadına 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren kadın son savunmasında, "Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı. Herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı. Sadece onu korkutup kaçırmak istemiştim, öldürmek istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı evin birinci katında 19 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, Fatmanur Okur (36) ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatmanur Okur, tüfekle eşine ateş etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bir çocuk babası Şükrü Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Fatmanur Okur, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatmanur Okur ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanığın evlilik süresince maruz kaldığını belirttiği şiddet dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması durumunda ise müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

"Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı"

Duruşmada savunma yapan Fatmanur Okur, eylemi bilerek gerçekleştirmediğini söyledi. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve yardım istediğini belirten Okur, "Gönül isterdi ki hayatta olsaydı ve boşanabilseydim. Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı. Herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı. Sadece onu korkutup kaçırmak istemiştim, öldürmek istemedim. Ben ona hiç bir zaman zalim olmadım. Çocukluğu benden zorla alınan biriyim. Yetmedi mi benim 10 yıl yaşadığım eziyet. Acı bitene kadar gözümü kapatırdım. Daha ne kadar yavrumun hayaliyle yaşayacağım. Çocuğuma kavuşmak istiyorum. En azından ev hapsi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Önceki duruşmada şiddet gördüğünü iddia etmişti

Sanık Fatmanur Okur, önceki celselerdeki savunmasında, 11 yıllık evlilikleri boyunca eşinin uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetiyle mücadele ettiğini ileri sürmüştü.

Eşinden boşanmak istediğini ancak tehdit edildiğini iddia eden Okur, eşinin geçmişte kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, evcil hayvanlarına zarar verdiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle 3 kez düşük yaptığını öne sürmüştü.

Olay gecesini de anlatan Okur, eşiyle kızlarının kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine tartıştıklarını ifade ederek, "Olay gecesinde çocuğumla yemek yiyorduk. Uyuşturucu etkisindeydi. Çocuğun ondan olmadığını iddia etti. Gece sakinleştirdim, yemeğini yedirdim. Çocuğum ile uyuyakaldım, bir süre sonra beni uyandırdı. Beni bir kadının evine götürüp pazarlamak istedi. Madde krizine girdiğinde farklı eylemlerde bulunuyordu. Uyuyakalmıştım. 'Kalk gidiyoruz, geldiler' dedi. Kızım seslere uyandı, onu tekmeledi. 'Tamam kendimi satacağım, sana uyuşturucu alacağım' dedim. Sonra çocuğumu uyuttum. Üst kattan babamın tüfeğini aldım. Geldiğimde yatakta uzanıyordu. Tartıştık, 'Güzel kafa keserim iyi bilirsin' dedi. Şikayet etmem durumunda bile kendisine bir şey olmayacağını söyledi. Sonra bana doğru hamle yapınca bir anda tüfek ateş aldı. Korkutmak amacıyla silahı elime almıştım. Bilerek, isteyerek yapmadım. Öldüğünü bile cezaevinde öğrendim. 11 yıl onun zulmüne, şiddetine maruz kaldım" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı