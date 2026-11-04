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Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı

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Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından 2025 yılında görevden alınan eski amiral Nancy Lacore, Güney Carolina'da Demokrat Parti'den katıldığı Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Jenny Costa Honeycutt karşısında öne geçti. Trump yönetimine yönelik sert eleştirileriyle bilinen Lacore'un az farkla önde olması dikkat çekerken, seçim sonuçlarının yeniden sayıma gitme ihtimali bulunuyor.

  • Donald Trump yönetiminin Ağustos 2025'te görevden aldığı eski Deniz Kuvvetleri Koramiral Nancy Lacore, Demokrat Parti adayı olarak Güney Carolina 1. Kongre Bölgesi'nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminde Cumhuriyetçi rakibi Jenny Costa Honeycutt'ın önüne geçti.
  • Pentagon, Lacore'un görevden alınmasına ilişkin resmi bir gerekçe açıklamadı; Lacore da görevden neden uzaklaştırıldığının kendisine bildirilmediğini söyledi.
  • Oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayıldığı aşamada Lacore'un 0,7 puan önde olması ve farkın 2 bin 400 oyun altında kalması nedeniyle, Güney Carolina'da yüzde 1 veya altındaki farklarda uygulanan yeniden sayım gündeme geldi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde en dikkat çekici yarışlardan biri Güney Carolina eyaletinde yaşandı. Donald Trump yönetiminin 2025 yılında görevden aldığı eski Deniz Kuvvetleri Koramiral Nancy Lacore, Demokrat Parti adayı olarak katıldığı Temsilciler Meclisi seçiminde Cumhuriyetçi Jenny Costa Honeycutt ile karşı karşıya geldi. Daha önce Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bölgede yarışan Lacore, oy sayımında rakibinin önüne geçerek dikkatleri üzerine çekti.

GÖREVDEN ALINDI, SİYASETE ATILDI

ABD Donanmasında 35 yıl görev yapan Nancy Lacore, kariyerine helikopter pilotu olarak başladı. Üç yıldızlı amiral rütbesine kadar yükselen Lacore, Ağustos 2024'te Deniz Kuvvetleri Yedek Kuvvetler Komutanlığı görevini üstlendi.

Ancak Lacore, Ağustos 2025'te Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alındı. Aynı dönemde Deniz Özel Harp Komutanı Milton Sands ve Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Jeffrey Kruse da görevlerinden uzaklaştırıldı.

Pentagon, Lacore'un görevden alınmasına ilişkin kamuoyuna resmi bir gerekçe sunmadı. Lacore ise daha sonra yaptığı açıklamalarda görevden neden uzaklaştırıldığının kendisine bildirilmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

CUMHURİYETÇİLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE YARIŞTI

Askerlik kariyerinin sona ermesinin ardından siyasete giren Lacore, Ocak 2026'da Demokrat Parti'den Güney Carolina'nın 1. Kongre Bölgesi için adaylığını açıkladı.

Lacore'un rakibi, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Jenny Costa Honeycutt oldu. Bölgenin önceki temsilcisi Nancy Mace ise valilik seçimlerine katılmak üzere Kongredeki koltuğunu bırakmıştı.

2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin 16 puandan fazla farkla kazandığı bölgede Demokrat adayın güçlü bir yarış ortaya koyması, seçim gecesinin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

OYLAR YENİDEN SAYILABİLİR

3 Kasım gecesi açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Nancy Lacore, oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayıldığı aşamada Cumhuriyetçi rakibinin 0,7 puan önünde bulunuyordu. İki aday arasındaki farkın 2 bin 400 oyun altında kalması nedeniyle yarışın yeniden sayıma gitmesi gündeme geldi.

Güney Carolina'da oy farkının yüzde 1 veya altında olduğu seçimlerde yeniden sayım uygulanıyor. Bu nedenle Lacore'un yarışı önde götürmesi dikkat çekse de kesin zafer ilanı için resmi sürecin tamamlanması gerekiyor.

HEGSETH'E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Lacore, seçim kampanyası boyunca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yönetim anlayışını ve Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri politikasını eleştirdi.

Eski amiralin Kongreye girmesi halinde savunma politikalarına ilişkin tartışmalarda söz sahibi olabilecek olması da dikkat çekiyor. Ancak Hegseth hakkında bir azil süreci başlatılması veya Lacore'un böyle bir oylamaya katılması şu aşamada kesinleşmiş bir gelişme değil.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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