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Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

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Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi
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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Yedi Numara'da Recep karakterine hayat veren Volkan Girgin, yıllar sonra diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günümüz televizyon dünyasını eleştiren ünlü oyuncu, sevilen dizinin bugün yayınlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve tekrar bölümleriyle de izleyicilerin hafızasında yer edinen Yedi Numara dizisi, yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Dizide Recep Ballıoğlu karakterini canlandıran oyuncu ve senarist Volkan Girgin, katıldığı AA Podcast programında televizyon sektörünün değişimini değerlendirdi.

"YEDİ NUMARA BUGÜN YAYINLANAMAZDI"

Yedi Numara'nın bugün yayınlanması halinde nasıl bir etki yaratacağı sorulan Girgin, "Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı" yanıtını verdi. Günümüzde dizilerin reyting baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirten oyuncu, yeterli izlenme oranına ulaşamayan yapımların ilk bölümden sonra bile yayından kaldırılabildiğine dikkat çekti.

"KİMSE KİMSEYE BANA ONUN LEŞİNİ GETİR DEMİYOR"

Günümüz dizileriyle Yedi Numara arasındaki farkı anlatan Girgin, eski yapımın daha insani ve gündelik hikayelere odaklandığını söyledi. Dizideki karakterlerin para sorunları yaşadığını, doğruyu aradığını ve meselelerini konuşarak çözmeye çalıştığını belirten oyuncu, "Kimse kimseye, 'Bana onun leşini getir!' falan demiyor" ifadelerini kullandı.

23 YIL ÖNCE FİNAL YAPMIŞTI

Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Volkan Girgin ve Gülden Güney gibi isimleri buluşturan Yedi Numara, 9 Ekim 2000'de yayın hayatına başladı. Bir grup üniversite öğrencisinin aynı evin çevresinde gelişen hikayelerini anlatan dizi, 23 Haziran 2003'te 92. bölümüyle final yaptı. Girgin'in canlandırdığı Recep karakteri ise cimri tavırları ve "Müsrüflüğün lüzumu yok" sözüyle hafızalarda kaldı.

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