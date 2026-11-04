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Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi

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Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
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Santos forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın, tanışma teklifini kabul eden voleybolcu Key Alves'e ikiz kız kardeşiyle birlikte üçlü ilişki yaşama önerisinde bulunduğu iddia edildi; teklif sonrası çılgına dönen Alves yıldız isimle tüm bağlarını kopardı.

Kariyerinde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin formalarını giyen, şu sıralar Brezilya Serie A ekiplerinden Santos'ta top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, magazin ve spor kamuoyunu sarsan ağır bir skandal iddia ile gündeme geldi.

VOLEYBOLCU KEY ALVES İLE TANIŞMA TEKLİFİ

Kariyerine ülkesinde devam eden yıldız futbolcu Neymar'ın tanışma teklifini kabul eden Brezilyalı ünlü voleybolcu Key Alves, yaşadığı şok edici gelişmeyi paylaştı. İddiaya göre Neymar, iletişimde olduğu Key Alves'e ikiz kız kardeşi Keyt Alves ile birlikte üçlü ilişki yaşama teklifinde bulundu.

TEKLİF SONRASI İLETİŞİMİ KESTİ

Brezilyalı futbolcunun akılalmaz teklifi karşısında adeta çılgına dönen Key Alves, bu durum üzerine dünyaca ünlü yıldız ile olan tüm bağlarını tamamen kopardı. Skandal iddianın yankıları sürerken, Neymar cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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