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İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu

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İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
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İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesinde gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirirken, Tarihi Yarımada ve Boğaz hattını örten devasa bulut kütleleri dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış öncesinde gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar, kentin üzerine adeta karabasan gibi çöktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bir anda kararan hava ile gündüz geceye dönerken, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerindeki olağanüstü görüntüler havadan kaydedildi.

KENTİN SİLÜETİ KARA BULUTLARLA KAPLANDI

Şehrin üzerine çöken devasa bulut kütleleri, kentin ikonik silüetini adeta tamamen örttü. Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde izlenebilen ve görsel bir şölen sunan bu doğa olayı, dron kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI 

Gündüz vakti karanlığa bürünen İstanbul genelinde, yoğun kara bulutların geçişinin hemen ardından şiddetli sağanak yağış kentte kısa sürede etkisini gösterdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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